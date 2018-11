El boom de los presets de Instagram, hay gente pagando buen dinero para que sus fotos luzcan como las de algún influencer

Ya antes hemos hablado sobre cómo Instagram está repleto de fotos iguales, porque bien sea a mucha gente le gustan las mismas cosas, los mismos lugares, o los mismos filtros, o es que todos estamos intentando imitar a alguien más.

Y si no hay mejor halago que el que te imiten, más de un instagrammer popular está feliz de ofrecer las herramientas necesarias a sus seguidores y colegas para que repliquen la apariencia de sus fotos en la red social. He aquí el boom de los presets de Instagram.

Si has notado que las cuentas de ciertos influencers en Instagram casi siempre tienen una estética bien definida, con una paleta de colores que resalta lo que sea que quieren promover, su imagen, estilo de vida, o productos, esto no es una casualidad, y los más profesionales no usan precisamente los filtros del mismo Instagram.

Presets de Lightroom marca Influencer

A través de Adobe Lightroom es posible aplicar filtros personalizados a tus fotos, cualquiera puede crearlos, cualquiera puede aplicarlos, no es demasiado complicado y tampoco es una novedad, existen hace años.

La novedad aquí es que, primero, este año Adobe añadió por primera vez la posibilidad de crear y compartir presets completamente desde el móvil; y segundo, que mucha el boom de los presets de Lightroom de instagramers no tiene tanto que ver con como se ven los filtros sino con el culto a la personalidad detrás de ellos.

La conocida influencer Jacie Marie Smith incluso vende un paquete diseñado espacialmente para la versión gratis de Lightroom Mobil, por 50 dólares puedes editar tus fotos desde el móvil y hacer que luzcan con los de ella sin mucho esfuerzo.

Algunos como Maddy Corbin tiene paquetes que van desde los 25 hasta los 200 dólares, y bajo su propio hashtag #maddycorbinpresets podemos encontrar cientos de fotos de otras personas con la misma estética que ofrece la influencer.

Presets de Maddy Corbin

Así como Corbin y Jacie Marie hay decenas de influencers vendiendo presets, y sitios como FilterGrade han aprovechado el interés en el mercado para hacer de intermediarios, ofreciendo la plataforma de venta, el mercadeo de los filtros y el soporte de mantenimiento, mientras se quedan con un 30% de las ganancias.

Pero no todas las instagrammers están dispuestas a compartir sus estéticas de éxito, algunas guardan el secreto de los filtros como lo más preciado, después de todo para muchos es parte de su marca personal. Sin embargo, para otros influencers puede ser una forma de ingresar dinero pasivamente mientras esperan por ese próximo patrocinio de una marca, y sus fans están más que contentos de poder imitarles.

Y a veces no es tanto el cómo se ven las fotos, sino el que se vean como las de esa persona que admiras. Comprar presets de Instagram es básicamente igual que comprar cualquier otra mercancía que vendan los famosos de la Internet.

Foto de portada | Presets de Jaci Marie