Un bug en Facebook está resucitando aleatoriamente conversaciones de hace años

Si los fantasmas del pasado repentinamente te espantaron desde tus conversaciones de Facebook, no estás solo. Desde ayer varios usuarios de la red social se han estado quejando de que el mensajero les muestra notificaciones de conversaciones de hace años como si fuesen nuevas.

El problema parece que solo afectaba a los usuarios que entraban desde el ordenador a Facebook.com. Muchas personas han ido a Twitter a reportar el extraño acontecimiento y a quejarse de la incomodidad que les causa que revivan conversaciones que mucha gente probablemente no quería volver a ver.

Facebook ha confirmado que un bug causado por actualizaciones de software hizo que algunas personas recibieran mensajes viejos nuevamente, y desde hace pocas horas dicen haberlo resuelto por completo.

Si terminaste contestando conversaciones de 2014 creyendo que eran mensajes nuevos, es posible que te sientas un poco ridículo. Los mensajes de Facebook se almacenan de forma permanente y salvo que vayas a borrar tus historiales de forma manual, ahí tienes guardados años y años de chats.

Aunque para algunos puede resultar como un simple momento gracioso o vergonzoso, para otros puede traer malos recuerdos. Como este usuario que reportó que los mensajes viejos que regresaron con notificaciones eran del día en que su pareja murió y pasó el día con miedo de lo que pudiese volver a ver ahí.

Thank you @facebook for sending me notifications of messages sent over a year old. Many were from the day my partner, Dean, passed away & now I've spent my evening in fear of what else I'm going to see.