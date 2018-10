De cero a 17 millones, cómo aparecer en tu propia serie de Netflix hace que explote tu número de seguidores en Instagram

Netflix acaba de publicar sus resultados financieros del tercer trimestre fiscal de 2018 reportando ganancias que superaron todas las expectativas gracias a que sumaron 6.96 millones de nuevos suscriptores en los últimos tres meses.

En la carta que envió la compañía a sus accionistas, además de hablar de todos sus éxitos financieros y demás, aprovecharon también para mostrar cómo se han convertido en una plataforma de lanzamiento de estrellas globales, y para ejemplo de esto han mostrado una gráfica de cómo actores que eran básicamente desconocidos antes de sus series de Netflix pasaron de cero a millones de seguidores en Instagram en periodos cortos de tiempo.

Antes y después de Netflix

El principal ejemplo de esto es sin duda Millie Bobby Brown, la protagonista de Stranger Things pasó de no tener presencia en Instagram y cero seguidores en julio de 2016, a amasar actualmente más de 17 millones.

Seguidores de Instagram antes y después de los lanzamientos de Netflix. En gris: antes del lanzamiento). En rojo: tras el lanzamiento

El gráfico muestra 13 de los ejemplos más impactantes, aunque sigue siendo un mínimo del talento que ha lanzado o impulsado la plataforma en los últimos años. Katherine Langford, la protagonista de la primera temporada de 13 Reasons Why pasó de tener unos cien mil seguidores en marzo de 2017, a amasar más de 12 millones actualmente. Y esto con una sola temporada de la serie y una segunda en la que no tuvo un papel tan importante.

Otro ejemplo impresionante es del de Noah Centineo que ha pasado a ser una de las estrellas juveniles del momento, y que aparece este año no en una sino en dos películas de Netflix, incluyendo 'To All the Boys I Ever Loved', una película vista por más de 80 millones de suscriptores del servicio, y esa misma que catapultó las ventas de una bebida japonesa que apareció unos segundos en ella y sin que se viese la marca.

Millie Bobbie Brown, Finn Wolfhard, Katherine Langford y Noah Centineo han sobrepasado todos los 10 millones de seguidores en Instagram tras aparecer en series de éxito en Netflix

Centineo tenía unos 800.000 seguidores en agosto de este mismo año, el actor era relativamente conocido por su papel en la serie 'The Fosters', pero tras el lanzamiento de las películas en las que participó con Netflix ha llegado ha amasar más de 14 millones de seguidores.

De hecho, su popularidad crece tan rápido que el reporte de Netflix lo ubica con 13.4 millones, pero hoy ya tiene 14.3 millones, casi un millón más que cuando Netflix mandó el reporte hace apenas dos días.

Netflix también destaca a las estrellas de La casa de papel que ha sido un exitazo más allá de España, y el ejemplo de Ursula Corbero muestra como de tener unos 600.000 seguidores en diciembre de 2017 ya va por 6 millones en Instagram.

Para Netflix esto es un buen indicador de que sus shows y sus estrellas están estallando en todo el mundo. Básicamente también son una incubadora de influencers.