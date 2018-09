El poder de Internet, una película de Netflix hace que exploten las ventas de una bebida japonesa sin haber mencionado su nombre

Una de las comedias románticas adolescentes del momento no está en el cine, está en Netflix. Se llama "A todos los chicos de los que me enamoré" y ha sido sumamente popular durante este verano, tanto que ha tenido un efecto inesperado para una empresa japonesa que lleva 83 años vendiendo una bebida a base de leche fermentada.

Yakult es el nombre del producto que viene en una pequeña botella y que se comercializa como "bebida probiótica", pero su nombre jamás es mencionado en el filme y solo aparece por unos segundos. Sin embargo, eso fue suficiente para que la audiencia lo identificara, y la conversación creciera en redes como Twitter. El resultado: las acciones de la empresa que lo fabrica subieron como consecuencia del incremento en las ventas desde que salió la película.

A mitad de la película, la hermana de la protagonista tienen una conversación sobre el supuesto "batido de yogurt coreano" (hasta le cambiaron la nacionalidad, no era un product placement) con el interés amoroso de la chica y este queda encantado con la pequeña botellita. Yo debo confesar que cuando vi la escena también sentí algo de curiosidad por su sabor, pero no más de eso.

Claramente otros espectadores sintieron una pasión más grande, y de acuerdo a una firma que analiza la relación entre las redes sociales y el rendimiento de una empresa, las menciones de Yakult en Twitter se dispararon tras el lanzamiento de la película.

La botella fue fácilmente identificada por los usuarios de la red social, pues tiene un branding bastante característico. Incluso algunos usuarios asiáticos estaban comentando que nunca habían experimentado escasez de Yakult, pero cuando fueron a una tienda se habían acabado todas.

Yakult Shortage never happened in an Asian Country before, as far as I know. But today, my fave dairy drink is sold out in two stores. I blame you Peter K! 😂✌ #ToAllTheBoysIveLovedBefore @Netflix_PH @NetflixAsia @netflix pic.twitter.com/sGLvTEWS7D