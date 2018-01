Comer cápsulas de detergente líquido: el nuevo y peligroso reto en Internet

Prácticamente cada mes aparece un nuevo reto viral en Internet, algunas veces por una buena causa, como fue el caso del famoso 'Ice Bucket Challenge'. La última locura se llama 'Tide pod Challenge', en el que algunas personas están comiendo cápsulas de detergente líquido frente a la cámara.

Can’t handle vodka? The only logical thing to do is chase with pods @amherstbarstool Una publicación compartida por 5th Year (@5thyear) el Ene 11, 2018 at 6:55 PST

Este reto consiste en cocinar, morder o comer estas cápsulas, haciéndolas explotar en la boca para que aparezca el detergente. Obviamente, es una práctica muy peligrosa, y el doctor Alfred Aleguas alertaba hace unos días de sus peligros en USA Today:

"Si alguien imita este tipo de vídeos podría encontrarse en una situación muy peligrosa. Tragar un poco de este detergente tan concentrado puede causar diarreas y vómitos. En algunos casos podría llegar a los pulmones y causar dificultad para respirar.

Cómo empezó esta locura

Tenemos que remontarnos al año 2015 para encontrar el origen de este reto tan polémico. Fue en ese momento cuando The Onion, un medio satírico, publicó un artículo acerca de un niño que quería comerse una de esta cápsulas multicolores.

YouTube está eliminando los vídeos en los que aparece este reto.

En los últimos días, YouTube y las redes sociales se han llenado de vídeos de personas metiendo cápsulas de detergente en la boca. Obviamente, han surgido las típicas recopilaciones, pero parece que YouTube está eliminando este tipo de contenido por ser "dañino y peligroso".

De todos modos, YouTube sí está permitiendo aquellos vídeos que sirven como crítica a este movimiento, a pesar de que aparecen clips en los que se ve a gente comiendo las cápsulas de detergente. A continuación podemos ver varios ejemplos:

El nombre del reto hace referencia a la marca Tide, una de las empresas de detergentes más conocidas en Estados Unidos. La compañía ha querido desmarcarse de cualquier implicación con esta moda y ha advertido sobre los peligros que conlleva utilizar sus cápsulas para cualquier otra cosa que no sea lavar la ropa:

What should Tide PODs be used for? DOING LAUNDRY. Nothing else.



Eating a Tide POD is a BAD IDEA, and we asked our friend @robgronkowski to help explain. pic.twitter.com/0JnFdhnsWZ — Tide (@tide) 12 de enero de 2018

Vuelve a demostrarse que hay personas que están dispuestas a todo, incluso a poner en peligro su salud, por conseguir notoriedad en Internet. Lejos de comer pimientos picantes o cucharadas de canela, esta vez el reto se les ha ido de las manos.

