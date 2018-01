Cómo crear un perfil de empresa en Instagram y programar publicaciones

Instagram anunció ayer un cambio importante, permitiendo que aplicaciones de terceros puedan programar publicaciones. Irónicamente, esta funcionalidad no la encontraremos en la aplicación oficial, y tendremos que seguir una serie de pasos para poder utilizarla.

Hootsuite es una de las plataformas más conocidas a la hora de gestionar los perfiles en redes sociales, siendo utilizada por muchas empresas y perfiles profesionales. Ahora acaban de anunciar que ya es posible programar y publicar a través de su herramienta.

Primer paso: crear un perfil de empresa en Instagram

Si queremos programar y publicar contenido en Instagram a través de Hootsuite, antes tendremos que convertir nuestro perfil personal en perfil de empresa. Antes de hacerlo, vamos a repasar las principales diferencias:

Perfil normal/personal:

No puedes acceder a la analíticas de tu cuenta

El botón de compartir en Facebook lo hará en tu perfil personal o la página que hayas elegido

No aparece un botón de contacto en tu bio

En la biografía de tu perfil no se incluye la categoría de negocio

No puedes incluir una dirección física sobre la que hacer click en tu bio

No puedes promocionar contenidos que ya hayas publicado. Sólo puedes crear anuncios a través del administrador de anuncios de Instagram.

Perfil de empresa:

Acceso a métricas para medir la efectividad de tus publicaciones

para medir la efectividad de tus publicaciones El botón de compartir en Facebook publicará tus fotos y vídeos en una página de fans

publicará tus fotos y vídeos en una página de fans Se incluye un botón de contacto en la bio

Aparece en tu perfil la categoría del negocio que tienes en tu página de fans

que tienes en tu página de fans Se incluye un enlace con la dirección física sobre el que se puede hacer click

sobre el que se puede hacer click Se pueden promocionar publicaciones para potenciar tus resultados

Ahora que sabemos cuáles son las diferencias entre los dos tipos de perfiles, vamos a conocer cómo podemos convertir nuestro perfil personal en perfil de empresa. Si tienes múltiples cuentas, primero tendrás que seleccionar aquella que quieras convertir.

Luego tendremos que ir a configuración y seleccionar la opción de "cambiar al perfil de empresa. Allí nos pedirá que nos logueemos en Facebook, para así conectarla con nuestra página de fans. Si no tienes una página de Facebook tendrás que crearla.

Una vez activado podrás incluir una dirección de correo, mapa y número de teléfono (aunque no es obligatorio). Ahora que ya tenemos nuestro perfil de empresa, ya podemos utilizar Hootsuite para programar y publicar contenido.

Utilizando Hootsuite para programar y publicar

Desde Hootsuite podemos gestionar nuestras publicaciones en Twitter, Facebook, Google+, YouTube y ahora también Instagram. Agregar nuestro perfil de empresa será tan sencillo como con las otras redes sociales.

He de decir que he tenido que crear una nueva cuenta gratuita para probar esta funcionalidad, ya que con mi cuenta antigua me pedía actualizarme a un plan de pago para poder utilizar la versión web (en las aplicaciones funciona correctamente).

Una vez que nos hayamos logueado en Hootsuite, simplemente tendremos que hacer click en "agregar perfil de Instagram", introducir los credenciales y después te pedirá que conectes tu perfil de Facebook.

Cuando tengamos integrado nuestro perfil de empresa a Hootsuite, tanto en la versión web como en las aplicaciones móviles podremos añadir contenido y programarlo. De momento no es posible programar vídeos en la versión web.

Alternativa para los que no quieran hacer un perfil de empresa

Debemos saber que todos los post que publiquemos en Instagram también aparecerán en la página de Facebook que tengamos conectada. Si no has querido crear el perfil de empresa, existe una alternativa, pero es un poco más tediosa.

Simplemente tendremos que programar la publicación y llegada la hora nos aparecerá una notificación en Instagram, si la aceptamos se publicará automáticamente.

De todos modos es una buena solución para aquellos que quieran dejar el trabajo hecho en otro dispositivo (desde la computadora es más cómodo) y luego darle a publicar cada vez que llegue una notificación.

