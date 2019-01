Cómo dibujas la X: el último debate que está dividiendo Twitter

Cada cierto tiempo aparece un nuevo debate que divide en dos a Internet. Hace unos años la red se revolucionó con el color de un vestido y esta semana la sensación es darte cuenta que las personas dibujamos las "X" de maneras distintas.

Todo comenzó con un tweet publicado por la cuenta de Twitter @SMASEY. En el tweet aseguran que encuentran interesante un gráfico en el que se muestran las diferentes maneras de dibujar una X (ocho en total) y preguntan al resto de usuario de qué manera lo hacen.

Also this is so interesting to me - which way do you draw an X? Colored line being the first stroke pic.twitter.com/a0WTl8WT7P — sixers smasey (@SMASEY) 20 de enero de 2019

Ocho maneras de dibujar una X y miles de usuarios sorprendidos

Como vemos, en la imagen muestran esos ocho modos de dibujar una x: aparece coloreado el primero de los trazos y en negro el segundo. Al tener forma de flecha podemos ver rápidamente a qué dirección va cada trazo.

En estos momentos el tweet está cerca de los 70.000 retweets y supera los 17.400 me gusta. Curiosamente, @SMASEY contestó a su propio tweet afirmando que con este experimento ha descubierto que la mayoría de los estadounidenses han elegido las opciones 7 y 8, mientras que en Reino Unido es más habitual la formas 5 y 6.

General consensus is that Americans do 7 & 8 while UK does 5 & 6. Probably how we were taught. Not sure about other countries — sixers smasey (@SMASEY) 20 de enero de 2019

El tweet está consiguiendo que miles de personas participen en este debate, y lo que llama más la atención a muchos usuarios es que otras personas puedan dibujar una X de manera diferente a la suya.

En serio hay tantas formas de dibujar un x? https://t.co/fhJY8mqve8 — ❤I LOVE U RAINBOW QUARTZ 2.0❤ (@DamyDamDamy) 21 de enero de 2019

"¿Qué tipo de persona enferma dibuja una X de otra manera?"

Lo podemos comprobar en el siguiente tweet, en el que @DukeOfZamunda asegura que "dependiendo de si eres zurdo o diestro, deberían ser las opciones 7 u 8. ¿Qué tipo de persona enferma dibuja una X de otra manera?".

Algunos van un paso más allá, afirmando que quienes no dibujen la X como ellos "necesitan terapia":

Sondeo sin sentido. Cómo dibujás la X.



Y creo que los que no lo hacen como en las 6 necesitan terapia. pic.twitter.com/rWugxGWxuz — Matías Cáceres 𓅓 (@caceres_matias) 21 de enero de 2019

Al igual que me sucedió a mí, otras personas dudan en la manera que dibujan la X, y "han dibujado tantas x en el aire" que se les acabó "desintegrando el brazo":

Acabo de dibujar tantas x en el aire que se me desintegró el brazo https://t.co/5iPQOuf1Qw — Tomás (@Tomasobarbera) 21 de enero de 2019

Algunos usuarios también han querido bromear sobre las maneras de dibujar la X, afirmando que existen más formas de hacerlo (juntando dos letras c, haciendo una especie de ocho o incluso juntando las flechas de un modo más extremo):

This is how you draw an X. pic.twitter.com/m1u61LBS1q — Neorice University (@Neoriceisgood) 20 de enero de 2019

Like this pic.twitter.com/7CZ9HK6Q0r — Trevor Wallace (@TrevWall) 20 de enero de 2019

Number 8 but the plot twist is that I mostly write my Xs like this: pic.twitter.com/Gk8dP2Tvq2 — Nightskin - Melanin in the creases of my palms (@MizzayTee) 20 de enero de 2019

The only correct way pic.twitter.com/ZPPv5jsv6E — KAYCEEE | FC2019 (@zigstripes) 20 de enero de 2019

Obviamente, tampoco podía faltar el usuario que llega para dar el punto divulgativo al asunto, enseñando la manera correcta de dibujar la X (también en cursiva)

Also the correct way in both cursive and d'nealian. pic.twitter.com/H6kRgaFVd9 — CJ Moose ⚒🌋 (@cjmoose) 21 de enero de 2019

Exactly. pic.twitter.com/H9PsGT5qzU — CJ Moose ⚒🌋 (@cjmoose) 21 de enero de 2019

También hay los que han aprovechado para hacer denuncia política y enseñar la manera correcta de dibujar una X:

I draw an x like this pic.twitter.com/3bafBD0KLe — malcolm sadwell (@Tor_H) 20 de enero de 2019

Como vemos, en pleno 2019, miles de usuarios de Internet pueden asombrarse con algo tan sencillo como dibujar una X. Por un lado suena un tanto ridículo, y al mismo tiempo demuestra que en las redes sociales puede pasar cualquier cosa imaginable.