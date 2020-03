Coronavirus, o cómo Forocoches, la comunidad más troll del internet hispano, se ha puesto (un poco) seria

Forocoches es la comunidad online más grande de España (más de 800.000 usuarios registrados) si dejamos aparte grandes redes sociales estadounidenses. Generalmente, el foro no es precisamente conocido por hechos positivos, sino por todo lo contrario. Sin llegar a extremos como el caso enlazado de La Manada, Forocoches tiene mucho de trolleo sano y de tomárselo todo muy poco en serio.

Sin embargo, los que hemos estado en el foro desde prácticamente desde sus inicios, también sabemos que, como ocurre en otras grandes comunidades como Reddit, hay un extenso grupo de usuarios que, llegados ciertos puntos, se pone en serio y genera una corriente que trata de ser lo más informativa posible. El del coronavirus es uno de esos casos, como veremos a continuación.

Antes de continuar, hay que dejar muy claro que sobre el coronavirus lo mejor y recomendable es informarse siempre con fuentes oficiales de forma directa, esto es, el Ministerio de Sanidad, la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades.

En Forocoches ha nacido un panel gráfico de casos en tiempo real que permite visualizar mejor que las webs del Gobierno

Entrando en Forocoches, podemos ver un banner que han puesto desde la web que reza "🏡 💆🏻‍♂🐣 Este finde #QuédateEnCasa 🏡 💆🏻‍♂🐣", y enlaza a la campaña en que sanitarios están recomendando no salir a la calle para evitar que el virus se siga propagando. Si entramos en el apartado 'General' de Forocoches, la zona más conocida del foro, y a la que nos solemos referir cuando hablamos de Forocoches, encontramos hilos abiertos que tratan el coronavirus con poca o nula seriedad. Es algo normal en la comunidad, en YouTube, Twitter o Facebook, y no deja de ser un reflejo de cómo la sociedad se está tomando la pandemia.

Sin embargo, existe un 'Hilo de seguimiento' que lleva 16 volúmenes donde sus integrantes intentan que, al menos, la información que se aporte y se publicite esté alejada de rumores y bulos. Para ello, enlazan continuamente a información oficial del virus, dan respuesta a preguntas citando a la OMS, o proporcionan links a artículos científicos. También tienen una lista de números de teléfono de consulta en casos de infección, pues como sabemos, cada comunidad autónoma dispone de uno propio.

Algo interesante que podemos encontrar en Forocoches y no en una web oficial del Gobierno como esta, son gráficos y tablas explicativas con recuento del número de infecciones, de muertes, de personas recuperadas, de tasa de mortalidad con los datos que se van dando, etc. En el Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades sí tienen un panel visual de los casos a nivel mundial, pero ante la carencia de algo así en España, el forero VFoxtTroT ha creado un panel de visualización de datos con la plataforma abierta Grafana.

En él vemos casos diagnosticados por provincia, fallecidos por provincia, así como gráficos con la curva de diagnósticos en España o el mapa de diagnosticados por provincia, donde por ejemplo podemos ver la gravedad del número de casos en la Comunidad de Madrid. Yendo a datos más específicos, podemos ver que a esta hora hay 2950 personas diagnosticadas, 84 personas fallecidas (un dato anunciado por el Ministerio sobre las 14 horas), 189 personas recuperadas.

Si nos interesa el porcentaje de la población diagnosticada en España, podemos ver que hablamos del 0,006285%. Pero siempre, como en la tasa de mortalidad, tenemos que recordar que el cálculo está hecho sobre los casos que se conocen, que no son todos, pues puede haber muchas personas que no hayan sido diagnosticadas pero porten el virus.

Desde Genbeta hemos podido hablar con VFoxtTroT, y nos ha comentado algunos detalles de cómo surgió el proyecto:

"Conozco relativamente bien la aplicación Grafana y sabía de su potencial para este tipo de cosas, como es algo que en otros países se había hecho, pensé que algo parecido podría estar bien también. Al final, el conocimiento de los datos es poder, y pienso que seguir estas analíticas o cualquiera de las que hay puede ayudar a afrontar esta desgraciada situación. Inicialmente lo creé para la plataforma de Forocoches.com y mantenernos informados de la situación, pero en estos últimos días ha cruzado fronteras en las redes sociales y en poco más de 1 día y medio han pasado más de 40 mil personas por el panel".

El forero nos cuenta que los datos con los que cuenta no han ido a más, sino a menos, con lo que ha tenido que eliminar métricas como la edad media de las personas que fallecen: "Al principio existían datos más concretos. De hecho, tenía una métrica que mostraba información relativa a la edad. Ahora esta métrica ya no está disponible ya que estos datos no se están facilitando, y estaba aplicando un algoritmo para calcular la media en base a lo que sí conocía, el problema es que cada vez se desviaba más y terminé por quitarla.

Los datos que sigue tomando son los del Ministerio de Sanidad, que publican a ciertas horas en PDF: "Cada día, desde el centro de coordinación de alertas y emergencias sanitarias suben a la web del ministerio un PDF con esta serie de datos, relativos a Europa y el mundo y accesibles a todo el mundo."

Para completar la tabla con más agilidad y veracidad, VFoxtTroT echa de menos datos relativos a la edad, y para ello apunta a las autonomías, pues tienen las competencias transferidas: "En el caso de Cataluña, por ejemplo, desde hace días es imposible encontrar datos relativos a las provincias. Sin duda una API pública con todos estos datos sería lo ideal, sería más fácil para todo el mundo que quisiera tratar con ellos". Hay que recordar, que por ejemplo, en el caso de Italia, sí hay un GitHub donde se cuelgan de forma oficial todos los datos para procesarlos cómodamente.

Sobre el uso de Grafana, este shur, nos ha contado que conoce su potencial "porque en su día a día trabaja con esta herramienta. Es de las mejores herramientas, bajo mi punto de vista, para analítica y monitorización de datos basados en el tiempo. Quizás el único punto flaco es que, para explotar bien los datos, se requieren programas que puedan procesar esos datos y servírselos a Grafana ya “masticados”. Por lo demás, una de las mejores herramientas en su campo a día de hoy y además open source."

El mensaje sigue siendo claro, la información del coronavirus es mejor obtenerla siempre con fuentes oficiales, pero nos sigue llamando la atención que, dentro del ruido que siempre habrá en Forocoches con cualquier asunto, un grupo de foreros se ponga manos a la obra y de forma desinteresada a intentar encontrar fuentes veraces y recopilar para que otros puedan acceder a ello.