Cuántos seguidores perderían las principales cuentas si Twitter eliminara sus seguidores falsos

Hace unas horas, Twitter anunciaba una serie de medidas para acabar con los bots, el spam y la falsa viralización de tuits o hashtags. De esta manera, buscan impedir que se publique simultáneamente el mismo contenido en varias cuentas o que se realicen las mismas interacciones.

Los bots / seguidores falsos y el spam siempre han sido uno de los principales problemas de Twitter. Precisamente, a raíz de estas medidas, Gizmodo publicó que varios perfiles relacionados con la extrema derecha estadounidense perdían de golpe miles de seguidores.

I lost around 4000 or so. https://t.co/HZRz0y4aJM — Bill Mitchell (@mitchellvii) 21 de febrero de 2018

I've lost close to 1,000 followers offer the past few hours.



Major purge underway. — Richard 🐉 Spencer (@RichardBSpencer) 21 de febrero de 2018

Existen muchas plataformas para comprar seguidores falsos, algo que puede ser utilizado para presumir de una notoriedad ficticia o incluso para desprestigiar a otros usuarios. Si Twitter decidiera acabar con este problema de raíz, muchas cuentas podrían perder miles de seguidores de un plumazo.

Bajo esta premisa, vamos a analizar los 10 perfiles con más seguidores de Twitter, comprobando qué porcentaje de sus followers son reales y cómo quedaría esa cifra si se eliminaran las cuentas falsas.

Las 10 cuentas con más seguidores en Twitter

Hemos utilizado Twitter Audit para realizar este experimento, ya que es una herramienta que nos permite saber cuántos seguidores falsos y reales tiene un perfil de Twitter. Para conocerlo, simplemente hay que colocar el nombre del usuario y hacer click en "auditar".

En el Top 10 aparecen seis cantantes.

Según SocialBlade, las 10 cuentas con más seguidores de Twitter son las de Katy Perry, Justin Bieber, Barack Obama, Rihanna, Taylor Swift, Lady Gaga, Ellen DeGeneres, YouTube, Cristiano Ronaldo y Justin Timberlake.

Katie Perry

El 39% de los seguidores de Katy Perry serían cuentas falsas, en total más de 42 millones de perfiles. Su número de seguidores caería de los 109 millones actuales a 66,5 millones.

Justin Bieber

El porcentaje de seguidores reales de Justin Bieber es algo superior, llegando al 68%. De sus 105 millones de seguidores actuales, el cantante canadiense se quedaría con unos 72 millones.

Barack Obama

El ex presidente de los EEUU parece tener una cuenta de Twitter bastante saludable, ya que el 86% de sus seguidores serían reales. De los 100 millones actuales, su cuenta bajaría a los 86,3 millones.

Rihanna

La cuenta de Rihanna muestra todo lo contrario, ya que sólo el 34% de sus seguidores serían reales. Si ahora tiene más de 86 millones de seguidores, la cantante no llegaría a los 30 millones.

Taylor Swift

Con Taylor Swift volvemos a las cifras de color verde. El 80% de sus seguidores serían reales, y de los 85,6 millones de seguidores actuales "sólo" bajaría a 69 millones.

Lady Gaga

Lady Gaga es otra celebridad que tiene más seguidores falsos que verdaderos en Twitter. Sólo el 43% serían reales, y de los 77,1 millones actuales se quedaría en 33 millones.

Ellen DeGeneres

La presentadora y cómica estadounidense tiene actualmente 76,9 millones de seguidores en Twitter. El 66% serían reales, y llegaría a perder 25,5 millones.

YouTube

La única cuenta de una compañía en esta lista. El 71% de sus seguidores corresponderían a cuentas reales, y de los 71 millones actuales bajarían a 50 millones se seguidores.

Cristiano Ronaldo

El jugador del Real Madrid no tiene muy buenos resultados en cuanto a veracidad de sus seguidores en Twitter. Más de la mitad serían falsos, y de los 69,6 millones actuales bajaría a 32 millones.

Justin Timberlake

Cerramos la lista con Justin Timberlake, una de las cuentas con más seguidores falsos de este top 10. Sólo el 39% serían reales, y de los 65,3 millones actuales bajaría a 24,2 millones.

Qué cuentas tienen menor porcentaje de seguidores reales

Analizando estos datos, podemos conocer qué cuentas relevantes tienen mayor porcentaje de seguidores falsos. Rihanna encabeza indiscutiblemente esta lista, seguida de cerca por Justin Timberlake. En cambio, Barack Obama y Taylor Swift son los que salen mejor parados:

Rihanna: 34% Justin Timberlake: 39% Lady Gaga: 43% Cristiano Ronaldo: 47% Katy Perry: 61% Ellen DeGeneres: 66% Justin Bieber: 68% YouTube: 71% Taylor Swift: 80% Barack Obama: 86%

