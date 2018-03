DeleteVero, la campaña que anima a abandonar la red social del momento por el pasado de su fundador

El paso del amor al odio ha sido rápido. Si a principios de semana hablábamos del fenómeno generado en torno a Vero, una red social considerada por muchos una seria alternativa a Instagram o Facebook por la ausencia de algoritmos y publicidad, hoy hablamos de la campaña iniciada para promover el borrado de la aplicación en nuestros teléfonos, #DeleteVero.

Con cierta frecuencia, cada pocos años, surge una plataforma en forma de web o aplicación señalada como gran revulsivo de los medios sociales. Lo que algunos creen que debería ser una red social responsable. Cuando tratamos la repentina popularidad de Vero el martes nos acordamos de Ello, en 2014, o de Diaspora, en 2011. Lo que no es tan frecuente es que tan pronto como un servicio copa los primeros puestos de las tiendas de aplicaciones recibiendo tantos aplausos surja una campaña en su contra de esta virulencia.

¿Por qué le han salido detractores a Vero? Por el supuesto pasado de su fundador, el multimillonario estadounidense de origen libio Ayman Hariri, y por algunas sombras de la red social en sí misma, como el complicado proceso que debe seguirse, precisamente, para borrar nuestra cuenta.

¿De dónde surge la polémica contra Vero?

El ideólogo y director ejecutivo de Vero, Ayman Hariri, es empresario, multimillonario e hijo de Rafic Hariri, el que fuese primer ministro del Líbano, asesinado en 2005. Según la historia que cuenta, por ejemplo a la CNBC en marzo de 2017, creó esta red social tras sentirse frustrado con los problemas de privacidad y el comportamiento de redes. Vero, explican en su manifiesto, significa "verdad". De ahí que también se definan como la red social "real".

La reacción contra su creación, sin embargo, está relacionada con su pasado como directivo de la desaparecida empresa Saudi Oger, perteneciente a su familia, una de las compañías de construcción más grandes de Arabia Saudita que cerró en 2017 debido a una mala administración que habría dejado 3,5 mil millones de dólares en deudas e impagos a miles de trabajadores, según Bloomberg.

Concretamente, según otras informaciones, 31.000 empleados interpusieron una demanda por salarios impagados. Muchos usuarios lo están recordando en #DeleteVero.

La empresa familiar en la que trabajó el fundador de Vero habría mantenido a miles de empleados en condiciones precarias de trabajo y vida

La situaciones de estos trabajadores habría sido tan precaria que administraciones gubernamentales y otras empresas se ofrecieron para ayudarlos tras informes que reflejaban los impagos de sus sueldos y el nulo acceso a suministros de vida básicos, según el Centro de Información sobre Empresas & Derechos Humanos.

Una información de 2016 publicada por Reuters añade que los empleados migrantes fueron "abandonados por miles por los empleadores saudíes en campamentos del desierto durante la recesión económica del reino".

Hariri se ha defendido de las acusaciones a través de un comunicado emitido por Vero y recogido por medios como USA Today, en el que se señala que se desvinculó de Saudi Oger a partir de 2013. Después de ese año, el empresario no tuvo relación con la compañía. "Ayman Hariri no tenía ninguna supervisión operacional, de gestión o de la junta directiva de Saudi Oger después de 2013 y no participó en ninguna decisión", aseguran. Por lo tanto, a priori, no habría sido parte responsable de estas condiciones de trabajo. Aunque a muchos usuarios no les satisface esta defensa.

¿Cómo borrar la cuenta de Vero? Siguiendo estos pasos, aunque no es sencillo

A la izquierda las opciones que aparecen tras desplegar el menú de selección de departamento en la pantalla de asistencia de Vero; a la derecha la opción "Eliminar mi cuenta" seleccionada.

Al cuestionamiento del supuesto pasado empresarial de Hariri también se han sumado dudas sobre la propiedad que los usuarios suben a la red social, aunque desde su perfil en Twitter han aclarado que los usuarios conservan los derechos de cualquier cosa que comparten, y la dificultad que entraña borrar una cuenta.

Contrariamente al caso de borrar la cuenta de Facebook o borrar la cuenta de Twitter, requiere presentar una solicitud de soporte y esperar.

Para eliminar la cuenta de Vero tendremos que acceder a la sección del perfil de la red social y pulsar sobre el icono con una interrogación. De este modo accederemos a la página de asistencia de Vero. En este punto debemos desplegar el menú de selección de departamento y escoger "Eliminar mi cuenta". Una vez seleccionada la opción deberemos añadir algún comentario, porque de lo contrario no nos permiten continuar con el proceso, y finalmente enviar la solicitud.

Tratándose de eso, de una solicitud, toca esperar a que un miembro del equipo de soporte considere nuestra petición y proceda a borrar nuestra cuenta. No es inmediato, ni está asegurado. Hariri, en declaraciones a Mashable, ha insistido en que tienen intención "de facilitar la eliminación de una cuenta en algún momento".

