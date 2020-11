Las demandas antimonopolio contra Facebook cuestionarán la adquisición de WhatsApp e Instagram, según 'The Washington Post'

A principios de diciembre está previsto que un grupo de fiscales generales estatales de los Estados Unidos presenten demandas antimonopolio contra Facebook. La compañía será cuestionada, asegura The Washington Post, por la adquisición de dos rivales como son WhatsApp e Instagram.

La razón de este cuestionamiento es el resultado de aquellas compras: la creación de "un gigante anticompetitivo de redes sociales", así lo describirían en la presentación de cargos, que habría dejado a los usuarios con pocas alternativas de cierta calidad más allá del conglomerado de opciones propiedad de Facebook.

Facebook, "un gigante anticompetitivo"

Las adquisiciones también habrían servido para acumular una gran cantidad de datos de usuarios con los que combatir a su competencia y eso también podría ser usado en contra de Facebook, según el rotativo estadounidense.

Facebook se enfrenta a sus compras

Este movimiento por parte de fiscales se sumaría a la investigación antimonopolio que la Comisión Federal de Comercio de los Estados Unidos estaría también terminando y que abarca no solo a Facebook, sino a otras empresas tecnológicas del país de las barras y las estrellas.

Los organismos de control antimonopolio estadounidenses habrían sopesado la posibilidad de sostener en los juicios contra Facebook que estas compras han dejado a los usuarios con peores servicios, explica la información publicada. Según las fuentes, se apuntaría a una menor protección de la privacidad así como una menor competencia.

Respecto al uso de datos, se apunta que la compañía capitaneada por Mark Zuckerberg podría haber hecho uso de todos ellos para tratar de acabar con sus rivales y eso es uno de los planteamientos que se podrían sostener en estas demandas de más cuarenta fiscales.

No obstante, las fuentes de The Washington Post reconocen que las investigaciones no han terminado y eso significa que las demandas estatales y federales que presumiblemente van a presentarse podría ir por otros derroteros si los investigadores cambian de opinión mientras las pesquisas siguen.