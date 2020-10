Desear la muerte a Trump viola las políticas de Twitter, aunque no desembocará en suspensión de la cuenta

El pasado viernes Donald Trump publicó en su cuenta de Twitter que él y la primera dama dieron positivo por COVID-19, y este anuncio llegó a derivar en conjuros satánicos a través de la red social.

Lo cierto es que el positivo de Trump es una de las noticias más comentadas en los últimos días, y muchos usuarios de Twitter han aprovechado esta situación para desearle de todo menos su recuperación.

"No está permitido desear que una persona fallezca como resultado de una enfermedad grave"

Además de generar bastantes teorías conspiranoicas y memes, y muchos usuarios le han deseado al presidente de los Estados Unidos que no se recupere del COVID-19 y que acabe falleciendo.

Han sido tantos que Twitter ha tenido que recordar sus reglas acerca del "comportamiento abusivo" y "expresar el deseo o la esperanza de que una persona o un grupo de personas sufran un daño grave".

Yesterday we reiterated we have a policy on wishes of harm that applies to everyone, including elected officials. https://t.co/gckzUAV8GL — Twitter Safety (@TwitterSafety) October 3, 2020

La plataforma revisó estas reglas el pasado mes de abril, especificando que no se tolera el "contenido que exprese el deseo o la esperanza de que una persona o un grupo de personas se mueran, sufran daños físicos graves o se vean afectados por enfermedades terminales".

No está permitido desear que una persona fallezca como resultado de una enfermedad grave, por ejemplo: "Espero que te dé cáncer y te mueras".

De todos modos, Twitter ha clarificado estas reglas, explicando que su incumplimiento no dará lugar a la suspensión de la cuenta. En cambio, el tweet tendría que ser eliminado y (como hemos visto en otras ocasiones) podría derivar en el bloqueo de la cuenta hasta que esto se lleve a cabo.

tweets that wish or hope for death, serious bodily harm or fatal disease against anyone are not allowed and will need to be removed. this does not automatically mean suspension. https://t.co/lQ8wWGL2y0 https://t.co/P2vGfUeUQf — Twitter Comms (@TwitterComms) October 2, 2020

Facebook también se ha pronunciado al respecto, y un portavoz de la compañía ha asegurado que también están eliminando aquellas publicaciones o comentarios que desean la muerte de Trump.