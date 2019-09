Este bot viral de Twitter genera banderas de países que no existen como Spaltar, la unión de España y Gibraltar

2019 será recordado como el año en que se popularizaron los bots virales en Twitter, perfiles que, teóricamente de forma aleatoria, eligen al país más poderoso del mundo tras una cruenta guerra mundial, a la comunidad autónoma más poderosa tras una guerra civil, o al famoso más resistente tras una dura pugna.

En ese sentido, la última cuenta de este tipo que hemos conocido es Flags Mashup Bot, y lo que hace es crear cada dos horas banderas de países imaginarios, a partir de las banderas de países que sí existen. Además hacer mixes de banderas, el bot da nuevos e hilarantes nombres a los países. La creación que más cerca nos pilla, creada hace unos días, es Spaltar, la unión de España y Gibraltar, cuya bandera ilustra este artículo.

Un bot programado en España por un estudiante de ingeniería informática

La bandera de Isla de Birmania, resultante de Birmania e Isla de Man.

Según publicó El Confidencial, Flags Mashup Bot es creación de un español de 21 años de Valladolid. A diferencia de otros bots, su creador explicaba en Twitter que el bot tuitea con creaciones nacidas de un 'script' de Python. Tuvo que explicarlo a raíz de polémicas nacidas con alguna creación, como Irlanda Unida, una unión de Reino Unido e Irlanda.

Mixed 🇬🇧 (United Kingdom) + 🇮🇪 (Ireland), and created this new country called United Ireland: pic.twitter.com/6XwnIf3DOE — Flags Mashup Bot (@FlagsMashupBot) August 27, 2019

Lo más gracioso del bot es que hay varias "versiones" históricas de España, por ejemplo, la España franquista. Eso ha dado lugar a que se una Austria-Hungría con España bajo Franco, dando lugar a la bandera de Austria-Hungría bajo Franco.

Historic special edition

Mixed Spain under Franco + Austria-Hungary, and created this new country called Austria-Hungary under Franco: pic.twitter.com/vnumbwi8lS — Flags Mashup Bot (@FlagsMashupBot) August 29, 2019

Otra creación en este sentido es unir Camboya (1958-1970) con España Franquista, creando Camboya Franquista.

Historic special edition

Mixed Cambodia (1958-1970) + Spanish Francoist, and created this new country called Cambodia Francoist: pic.twitter.com/zJ7DOnAr7P — Flags Mashup Bot (@FlagsMashupBot) August 27, 2019

Mientras que en otras uniones como con Irlanda Unida las reacciones fueron incluso negativas, el autor afirma que en España nos hemos tomado estas uniones con mucho humor.