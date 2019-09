Este ChatBot te motiva a dejar de beber y a llevar un registro de tu progreso

Dejando de lado que cada uno es libre de hacer lo que quiera con sus vidas (mientras no moleste a nadie), la realidad es que el alcohol es una droga más peligrosa de lo que parece.

Si tu eres una persona que estás intentando dejar de beber alcohol y buscas una herramienta para llevar un registro y que te motive, quizás te interese crear una cuenta en 'Zero Percent Club'.

"Una apuesta contigo mismo"

Como su nombre indica, esta plataforma es una comunidad pensada para los que apuestan por el 0% de alcohol. Sus creadores aseguran que gracias a ella podrás "llevar un seguimiento de tu progreso y permanecer motivado".

Afirman que será "gratis para siempre", y una vez que hayamos creado una cuenta será necesario conectar nuestro perfil de Telegram para poder empezar a formar parte de esta comunidad.

Además de llevar un registro de todos los días que no hemos bebido, también nos permiten darnos de alta en retos. Por ejemplo, existe un reto en el que "haces una apuesta contigo mismo", comprometiéndote a no beber en 100 días.

El reto de no beber alcohol en 100 días

Para ello, hacemos un pago a la plataforma de 100 dólares, y sólo será devuelto si reconocemos que no hemos bebido durante todo este tiempo. Obviamente, Zero Percent Club no sabrá si estás mintiendo, pero al fin y al cabo te estarías engañando a ti mismo.

Podrás hablar con otras personas que han decidido anotarse a este reto, para charlar sobre todo el proceso. Además, nos darán "tres vidas" (como en un videojuego), por si en esos 100 días hemos decidido beber en alguna ocasión puntual.

En todo momento podremos consultar un calendario en el que nos muestran qué días no hemos bebido (color verde) y aquellos en los que hemos roto nuestro compromiso (color rojo). También nos indicarán la racha de días sin beber que llevamos.

Los desarrolladores detrás de este proyecto aseguran que esto es solo el inicio, y que en un futuro próximo esperan añadir más retos y funcionalidades. De momento es una herramienta sencilla con la que poder establecer un pacto con uno mismo y ver si somos capaces de cumplirlo.