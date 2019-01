Bots y búsqueda del tesoro en Moscú: describen cómo se utiliza Telegram para vender y comprar droga

Si nos sumergimos en la dark web, podría parecer bastante "sencillo" comprar droga vía Internet, pero si lo llegamos a hacer toca pensar en la segunda parte del proceso: cómo conseguir que nos la entreguen sin ser descubiertos.

Telegram es una de las aplicaciones de mensajería que apuesta por la privacidad de los usuarios, y hace unos meses vimos cómo las autoridades rusas llegaron a exigir el "bloqueo inmediato" el servicio tras la negativa de darles acceso a la plataforma.

Imanes y ubicación en tiempo real

El usuario de Twitter @backus (John Backus) publicó un tweet hace unos días en el que hacía referencia a una publicación en la que describen un sistema utilizado en Moscú para vender y comprar droga mediante grupos privados de Telegram.

This post claims DNMs are moving to a system where people pay crypto for coordinates of hidden drug stashes (effectively, same day delivery).



Was excited to research. After 2 hours, seems like fake news? Only (maybe?) happens in Russia? /cc @gwern?https://t.co/txgtF6yqtF — John Backus (@backus) January 14, 2019

Al parecer, la droga se compra mediante un pago en criptomonedas y el envío se hace en el mismo día, ocultando la mercancía en ciertos puntos de la ciudad. El funcionamiento sería de la siguiente manera:

"En lugar de utilizar páginas en la dark web, los vendedores ahora están operando canales de Telegram que funcionan con invitación". El otro cambio importante es el uso de "puntos muertos" en lugar del sistema postal (que ha demostrado ser vulnerable al rastreo y la interceptación). Ahora, las mercancías se esconden en lugares de acceso público (como los parques) y la ubicación se da al cliente en la compra.

Backus se muestra escéptico y cree que nos encontramos ante un nuevo caso de fake news, pero un estudiante que vive en Moscú (Alexey Guzey) le ha contestado vía Twitter, afirmando que todo lo que se dice en el artículo es verdad:

1/ Hi John,



I live in Moscow. Everything described in this article is 100% accurate, to the best of my knowledge.



Just a few weeks ago, an acquaintance of mine showed me one of the Telegram bots the article talks about.



The bot operates several functions: — Alexey Guzey (@alexeyguzey) January 17, 2019

"Todo lo que se describe en el artículo es 100% verdad"

Guzey asegura que "todo lo que se describe en el artículo es 100% verdad", y relata que "hace unas semanas un conocido" le mostró cómo funcionan los bots de Telegram de los que habla la publicación.

Afirma que puedes compartir tu ubicación para ver los paquetes cercanos, para luego efectuar un pago mediante criptomonedas y que así compartan contigo la ubicación precisa de la mercancía.

Continúa diciendo que cuando ese conocido le mostró el bot probaron a compartir la ubicación y vieron cómo aparecieron cinco paquetes cerca. Lo más llamativo es que Guzey asegura que "Moscú está completamente minado":

Todo Moscú está "minado" de esta manera. Mi conocido me dijo que una vez que estaba intentando encontrar un paquete y accidentalmente encontró otro distinto.

"Moscú está completamente minado"

Por si fuera poco, también afirma que en la ciudad llaman "chaikas" ("gaviotas") a los drogadictos que no tienen dinero y vagan por el centro de la capital en busca de paquetes escondidos.

Guzey concluye declarando que es posible pedir que te acerquen la mercancía a tu vecindario y recogerla cuando pasen unos días, aunque en ese caso "será mejor llevar 700 dólares encima (50.000 rublos) por si acaso algo sale mal y aparece la policía".

De la dark web a Telegram

No sabemos si esto es completamente cierto, pero hace unos meses Andrey Urodov publicó un artículo en The Outline en el que afirma que "si compras droga en Rusia mediante la dark web debes estar preparado para embarcarte en una búsqueda del tesoro".

Nuevamente, Urodov describe un sistema mediante el cual los vendedores de droga ocultan los paquetes en lugares públicos, evitando que las autoridades los pillen en plena transacción:

"El embalaje es perfecto. Parece un guijarro hecho de papel de aluminio y envuelto en la cinta aislante con el pequeño imán dentro". Tiene mucho sentido que lleve un imán, ya que así se puede pegar a cualquier elemento de metal de la ciudad. Sólo necesitarás un segundo para recogerlo y si lo entierran en el suelo los traficantes utilizan cinta adhesiva más brillante para que puedas encontrarlo más fácilmente.

Escuchando hablar de estos métodos lo primero que me viene a la cabeza es el geocaching, una fiebre a nivel mundial en la que los participantes buscan todo tipo de objetos que se encuentran escondidos en los lugares más insospechados.

De ser cierto, algunos vendedores y compradores de droga habrían sofisticado un poco su método, dejando de lado la dark web y apostando por una aplicación de mensajería muy fácil de utilizar. Además, de esta manera se puede utilizar la ubicación del dispositivo para que la búsqueda sea totalmente instantánea.