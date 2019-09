Facebook compra CTRL-Labs, una startup que busca controlar ordenadores con una pulsera en nuestra muñeca

Facebook ha anunciado que va a comprar CTRL-Labs, una startup de Nueva York centrada en las interfaces cerebro-máquina, es decir, en permitir que los humanos controlemos ordenadores y otros dispositivos mediante el pensamiento, y en su caso concreto, mediante una pulsera colocada en la muñeca.

Según CNBC, las cifras de la operación ha estado entre 500 y 1.000 millones de dólares, y según les ha contado un portavoz de Facebook, el trato se ha alcanzado por debajo de los 1.000 millones.

Andrew Bosworth, vicepresidente de Realidad Virtual y Aumentada en Facebook, se ha hecho eco de la compra en un comunicado en la red social:

Technological telekinesis: This wristband lets humans control machines with their minds. https://t.co/jjGEQWWADt pic.twitter.com/Ml43G2Mas5