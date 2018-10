Facebook tardó más de un año en reconocer que inflaba las visualizaciones en vídeos, según los anunciantes

En septiembre de 2016, Facebook reconoció haber medido de forma incorrecta las visualizaciones de los vídeos publicados en la plataforma. En concreto, infló el tiempo medio de reproducción de los vídeos, al no contabilizar el visionado de los vídeos que durasen menos de 3 segundos, algo muy frecuente en Facebook, que ya contaba con reproducción automática.

Ahora, según recoge The Wall Street Journal, un grupo de anunciantes ha presentado una denuncia acusando a Facebook de haber conocido el problema durante más de un año antes de hacerlo público. Sin embargo, la cosa no queda ahí. En su día Facebook, reconoció que el tiempo de visualización se había inflado entre un 60% y un 80%. Sin embargo, de acuerdo a los anunciantes que han denunciado, la cifra correcta oscila entre un 150% y un 900%.

Según la denuncia interpuesta, en Facebook conocieron en enero de 2015 el grave error de cálculo que se estaba produciendo con la medición de los vídeos. La compañía lo ha negado tajantemente a The Wall Street Journal: "comunicamos el error a nuestros clientes cuando lo supimos, y actualizamos nuestro centro de ayuda para explicar el problema". La denuncia de los anunciantes se basa en una análisis de 80.000 páginas de documentos internos de Facebook a los que accedieron gracias al procedimiento judicial.

La gravedad de asunto no está en los números en sí, sino en el gran impacto que estos tuvieron en los medios y en los anunciantes. En plena búsqueda de alternativas a YouTube, que no era un canal de noticias, frente a Facebook, que para mucha parte del público y para la compañía sí lo era, la red social se mostró como una gran plataforma a la que dedicar recursos. Así, grandes medios comenzaron a contratar a expertos en vídeo, en infografía y en animación para dar las noticias en un nuevo formato. Todo ello apoyado, por supuesto, en las grandes cifras que Facebook estaba reportando.

I really don’t mind saying a million times that Facebook’s corrupt ad practices pushed journalism organizations in a “pivot to video” that result in hundreds, if not thousands, of layoffs and wasted resources chasing 3-second video views. https://t.co/FqMeMgINmB