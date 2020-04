Es la guerra contra TikTok: YouTube prepara un competidor de la red social para finales de año, según The Information

TikTok es el nuevo gigante en el campo de las redes sociales, y el resto lo sabe. Su éxito a Instagram y a Facebook, y así lo ha reconocido alguna vez Mark Zuckerberg. Por la cantidad de vídeos que se generan, también afecta a YouTube, y en ese sentido, desde The Information cuentan que la plataforma de vídeo de Google está trabajando en un servicios de vídeos cortos que sea similar a la red social china. Su nombre sería 'Shorts' ('Cortos' en español)

De momento no es más que un rumor, pero The Information tiene grandes fuentes, y rara vez da exclusivas de este calado sin que luego se cumplan. Además, esta estrategia, encaja con otro nuevo intento de Google por tener algo más social que YouTube o Google Maps, que ahora mismo son lo que más se puede acercar de todo esto, teniendo en cuenta que Google Maps se queda en el ámbito privado.

Según The Information, en 'Shorts' los usuarios podrán utilizar canciones del catálogo de YouTube Music, que es muy amplio, para enriquecer sus vídeos. Aprovechar canciones que están de moda es algo que gusta mucho en TikTok, y si YouTube quiere plantar cara, no puede ser menos.

Volviendo a insistir en que de momento no hay nada confirmado, The Information habla de que el lanzamiento de 'Shorts' está previsto para ocurrir a finales de año. Hablando de desarrollos grandes, eso sí, no podemos saber cómo el coronavirus puede retrasarlo todo. Eso es una percepción de quien esto escribe, no información del citado medio.

This is potentailly big…. And, bonus: YouTube chief Susan Wojcicki and I talked about TikTok in a podcast episode that will air later this month. We’ve got an item coming soon confirming this news, along with a few of her comments on YouTube & short-form video >>> https://t.co/0Pqm6JqVUz