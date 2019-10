Zuckerberg al descubierto: el plan de Facebook para enfrentarse a TikTok, el miedo a la senadora Warren y la burla a Twitter

Facebook, como compañía y red social, hace tiempo que no pasa por su mejor momento. Múltiples polémicas y cuestionamientos acechan a la organización y su máximo responsable, Mark Zuckerberg, ha tenido que responder cuestiones en público y en privado. Fuera de la empresa, como hemos visto tanto en Estados Unidos como en la Unión Europea, y dentro, como se acaba de desvelar.

The Verge ha obtenido dos horas de audios pertenecientes a las reuniones que tuvo Zuckerberg con sus empleados. Encuentros en el seno de la empresa que incluyeron largas sesiones de preguntas planteadas al director general y respondidas, a menudo, con una naturalidad que no suele mostrar en público.

Entre otras cuestiones, Zuckerberg ha tratado la respuesta que prepara Facebook frente al fenómeno de TikTok, las conversaciones para asegurar la salida de la criptomoneda Libra, la amenaza que suponen las intenciones de la senadora Warren de dividir la compañía o, aunque se quede en anécdota, el cierto desdén con el que habla de Twitter, bromeando sobre su situación financiera.

No solo Chris Hughes, una de las personas que fundó Facebook junto a Mark Zuckerberg hace 15 años, aboga por romper Facebook. También lo hace la senadora Elizabeth Warren, candidata presidencial demócrata, que propone disolver compañías como Facebook, Amazon o Google al obligarlas a separar o vender parte de sus negocios. Los empleados parecen estar preocupados por ello y preguntan a Mark Zuckerberg que responde lo siguiente:

"Tienes a alguien como Elizabeth Warren que piensa que la respuesta correcta es separar las empresas... si es elegida presidenta, entonces apostaría a que tendremos una impugnación legal, y apostaría a que ganaremos la impugnación legal. ¿Y eso todavía es un asco para nosotros? Sí. Quiero decir, no quiero tener una gran demanda contra nuestro propio Gobierno... Pero mira, al final del día, si alguien va a tratar de amenazar algo tan existencial, vas a la alfombra y peleas".

Libra se presentó como un enorme proyecto de Facebook, respaldado además por un gran número de compañías de todo tipo. Sin embargo, se topó con las dudas de los reguladores e investigaciones varias. Tanto en Estados Unidos como en la Unión Europea y alguno de sus países, como Francia.

Preguntado por el asunto, el director ejecutivo de Facebook habla sobre las conversaciones que están llevando a cabo con los reguladores:

"Las cosas públicas, creo, tienden a ser un poco más dramáticas. Pero una parte más importante es el compromiso privado con los reguladores de todo el mundo, y creo que estos, a menudo, son más sustantivos y menos dramáticos. Y esas reuniones no están siendo reproducidas para la cámara, pero ahí es donde muchas de las discusiones y detalles se precipitan. Así que este va a ser un largo camino. [...]

En realidad, no me sorprendería que termináramos teniendo compromisos similares como este con otras cosas socialmente importantes que estamos tratando de mover, como nuestro gran empuje para conseguir más encriptación a través de nuestras aplicaciones de mensajería. Esto, con el tiempo, será muy delicado cuando nos acerquemos a su puesta en marcha. Las fuerzas del orden, obviamente, no van a estar entusiasmadas con eso".