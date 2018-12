El hilo de Reddit que se convertirá en película de terror, producida por Ryan Reynolds

Hasta ahora, la mayoría de las películas estaban basadas en historias creadas por guionistas o en novelas ya existentes. En la actualidad las opciones son aún mayores, y una publicación en Reddit puede ser suficiente.

Es precisamente lo que ha hecho Ryan Reynolds, ya que gracias a Variety sabemos que el actor canadiense producirá una película de terror basada en una serie de entradas publicadas en el subreddit r/nosleep.

De Reddit a Hollywood

La película llevará por título 'The Patient Who Nearly Drove Me Out of Medicine' (El paciente que casi me saca de la medicina) y se trata de una historia creada por Jasper DeWitt en este subreddit tan llamativo.

"NoSleep es un lugar para historias de terror realistas. Todo es verdad aquí, aunque no lo sea".

Como vemos, en r/nosleep encontraremos historias terroríficas de ficción, pero escritas (la mayoría de las veces) en primera persona, dando la sensación de que estamos ante algo que ocurrió realmente.

DeWitt publicó esta historia en nueve entregas, y la primera de ellas llegó en diciembre de 2016. Dichas entradas han conseguido miles de votos positivos y han generado cientos de comentarios.

En Mashable pudieron hablar con Jasper DeWitt, y el creador de esta historia aseguró que el propio Ryan Reynolds se puso en contacto con su representante directamente a través de mensajes privados en Reddit.

"Pensé que era un estafador. Afortunadamente, no lo era".

No es la primera vez que NoSleep es el punto de partida de una historia que cobró vida lejos de la plataforma. Uno de los ejemplos más conocidos es 'Penpal', una novela publicada por Dathan Auerbach que también nació como una serie de entradas en Reddit.

Auerbach acabó lanzando una campaña de crowdfunding en Kickstarter, en la que consiguió cerca de 16.000 dólares para dar vida a esta novela terrorífica nacida en Internet.