El horror de que tu ex reciba un mensaje de San Valentín ocho meses después: un error que ha afectado a muchas personas en EEUU

Un mensaje enviado fuera de tiempo puede ocasionar situaciones realmente incómodas. Por ejemplo: imagínate que a tu ex pareja le llega ahora un mensaje de texto que le enviaste hace unos meses y, por si fuera poco, por San Valentín.

Pues eso es lo que le ha ocurrido a muchos estadounidenses, que acudieron a las redes sociales para quejarse, mostrar su confusión y preguntar qué estaba pasando. Al parecer, está afectando a clientes de las cuatro mayores operadoras del país: Verizon, AT&T, Sprint y T-Mobile.

Meses después y a horas intempestivas

De momento hay muchas dudas sobre lo ocurrido, y un portavoz de Sprint aseguró a The Verge que el motivo detrás de este error fue una "actualización de mantenimiento".

"Se resolvió poco tiempo después de haber ocurrido. Pedimos disculpas por la confusión que esto haya podido causar".

Por su parte, T-Mobile aseguró que fue un "error de terceros", sin clarificar quién o qué fue el causante. También han declarado que "están al tanto de lo ocurrido y que actualmente ya está resuelto".

Como decíamos, las redes sociales se llenaron de mensajes de gente confundida, preguntando si alguien más estaba recibiendo mensajes fuera de tiempo o por qué se habían enviado mensajes que fueron escritos hace muchos meses.

Hey! The issue has been fixed, It should not happen again. -EG — Sprint Care (@sprintcare) November 7, 2019

Como vemos, el problema no solo fue que los mensajes fueron enviados fuera de tiempo, sino que también fueron enviados a horas un tanto intempestivas (después de la madrugada).

Dudo que muchos quisiéramos estar en la situación del siguiente usuario. @radgamer666 asegura que su ex pareja recibió un mensaje que, teóricamente, fue escrito el pasado San Valentín:

a text message I sent maybe in February about Valentine’s Day was sent to my ex at 1:56am last night???... there are no words for this situation LOL pic.twitter.com/US6Kiaf1AB — shoonk (@radgamer666) November 7, 2019

La hora, en este caso, vuelve a añadir un grado de gravedad al asunto (parece que la persona no es capaz de dormir y en esa desesperación decidió enviar el mensaje). Si hacemos una búsqueda en Twitter nos encontraremos con quejas similares:

My mom called this morning worried out of her mind because she received a disturbing text from me last night around 130am. I was sleeping at that time and did not text her. — Zeba Blay (@zblay) November 7, 2019

Oh hi! 🙋🏼‍♀️ Well now I got my reminder who I was dating this past Valentine’s Day. What a bizarre thing this is!! https://t.co/8FDwF9UXHo — Leslie Liberty (@hotskillet) November 7, 2019

O incluso peor, recibir el mensaje de una persona que ya ha fallecido:

I just got a text from my bestfriends phone only issue is she’s been dead since February — KuribHoe (@FU_GaryOak) November 7, 2019

Como vemos, no parece un caso aislado y han sido bastantes las personas afectadas. Es irónico que esto haya sucedido precisamente en San Valentín, una fecha que puede traer más quebraderos de cabeza que los mensajes que enviamos masivamente en otra fecha (por ejemplo, el 31 de diciembre).