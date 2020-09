'Infinite Office': así es el espacio de teletrabajo que Facebook ha construido en realidad virtual

Ayer fue día grande para la realidad virtual de Facebook con el lanzamiento de Oculus Quest 2. La compañía sigue intentando que esta tecnología trascienda más allá de los juegos, como hemos visto en Horizon, su mundo a lo 'Second Life'.

En este sentido, ha presentado 'Infinite Office', una oficina en realidad virtual para la era del teletrabajo. El funcionamiento es sencillo. Facebook, a través de Oculus Browser, el navegador de la plataforma, nos propone trabajar con pantallas personalizables en las que contactar con compañeros de trabajo, editar documentos, etc.

Realidad virtual con elementos del mundo real

Infinite Office es realidad virtual en la que podemos sumergirnos por completo, pero en Facebook han percibido que una experiencia de trabajo no puede basarse en un teclado virtual, y permitirá que sea compatible algunos teclados externos, en alianza con Logitech.

Otra cosa que hace que esta oficina virtual no lo sea por completo es la posibilidad de poner fondo a todo, y que dicho fondo sea el vídeo del entorno en tiempo real captado por las cámaras del Oculus Quest 2. Así, como muestran en el vídeo, si una persona de nuestra casa o entorno quiere decirnos algo, podremos seguir percibiendo sus movimientos.

También habrá elementos como notificaciones del móvil que llegarán a la realidad virtual, para que no perdamos mensajes o llamadas. De momento, Facebook muestra chats de sus aplicaciones corporativos, pero no de herramientas con mucho peso como Slack, Zoom o Microsoft Teams. Servicios así serán clave para que experiencias de este tipo crezcan, porque las empresas no van a migrar en masa.

Lo que Facebook ha mostrado por el momento son demos, y la versión comercial de Infinite Office llegará en invierno. Facebook promete ir actualizando el servicio, con primeras novedades que estarán centradas en productividad personal.

