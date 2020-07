"Ingeniería social" y pagos a un empleado: todo lo que conocemos sobre cómo ha ocurrido el gran hackeo de Twitter

Ayer por la noche, hora española, Twitter entró en conmoción. Cuentas de grandes personalidades como Elon Musk, Bill Gates, Barack Obama o Jeff Bezos, junto a otras de grandes compañías como Apple, empezaron a mostrar un mensaje de fraude relacionado con Bitcoin. En el mensaje de la estafa se aseguraba a aquellos usuarios que enviasen dinero que se les devolvería el doble de lo transferido.

Desde el principio, en Twitter se asoció todo a un hackeo sin precedentes, encaminado en principio a la recaudación de dinero mediante transacciones de Bitcoin, pero, por cómo se dio, podría haber otros objetivos detrás del ataque.

Por el momento no se conocen muchos datos, pero Twitter ya ha avanzado interesantes detalles sobre cómo se produjo la brecha que les llevó a limitar las capacidades de las cuentas verificadas, información que ha sido ampliada por Motherboard.

En un interesante hilo de Twitter Support, donde la compañía reconoce que aún está investigando lo ocurrido, afirman que han detectado lo que creen que es "un ataque coordinado de ingeniería social dirigido con éxito a algunos de nuestros empleados con acceso a los sistemas internos y herramientas".

We are aware of a security incident impacting accounts on Twitter. We are investigating and taking steps to fix it. We will update everyone shortly.