Instagram finalmente nos ayudará a esquivar los DM abusivos escondiéndolos en una carpeta oculta

Si bien Instagram cuenta hace tiempo con un filtro que divide nuestros mensajes directos entre los que provienen de nuestros amigos, versus los DM de cuentas que no seguimos, esto no impide que esa bandeja de entrada de solicitudes se llene con todo tipo de horrores no deseados.

Esto especialmente problemático para cuentas con muchos seguidores, haciendo que sea el usuario el que tenga que navegar manualmente por esas peticiones y tenga que enfrentarse al potencial abuso dentro de ellas. Es por eso que finalmente la plataforma comenzará a ofrecer un nuevo filtro que bloquea automáticamente las solicitudes de mensajes ofensivos y los esconde en una carpeta oculta.

Podremos crear una lista específica de palabras que no queremos ver en nuestras solicitudes de DM

La nueva herramienta que, aparentemente tendremos que activar de forma manual cuando esté disponible, filtrará automáticamente las solicitudes de DM que contengan palabras, frases y emojis ofensivos, para que no tengamos que verlos nunca.

Esta herramienta se centra en las solicitudes de DM, porque es donde la gente suele recibir mensajes abusivos, a diferencia de la bandeja de entrada de DM normal, donde recibes mensajes de amigos. Funcionará de forma similar a los filtros de comentarios que ya ofrece Instagram, es decir, los que permiten ocultar los comentarios ofensivos y elegir los términos que no quieres que la gente utilice en los comentarios de tus publicaciones.

La nueva función se podrá activar y desactivar en una nueva sección dedicada de tu configuración de privacidad llamada Palabras ocultas o Términos ocultos. Todos los mensajes que se filtren, ya sea porque contienen las palabras que Instagram bloquea por defecto, o las de tu propia lista de términos prohibidos, irán a parar en una carpeta separada aparte de las de solicitudes de mensajes.

Si en algún momento decides abrir esa carpeta, el texto será cubierto para que no tengas que ver el contenido ofensivo, a menos que lo toques voluntariamente para exponerlo, esto sea en caso de que quieres reportar el mensaje, aceptar la solicitud o borrarlo.

Además de esto, Instagram estará haciendo más difícil a los acosadores el seguir enviando mensajes a una cuenta que los ha bloqueado. Han anunciado una nueva medida para evitar que una persona que has bloqueado te pueda contactar de nuevo a través de una nueva cuenta.

Estas novedades, que estarán llegando a todos los usuarios en las próximas semanas, se suman a otros anuncios que ha hecho Instagram en los últimos meses para combatir el abuso en los mensajes directos, como el compromiso a cerrar permanentemente las cuentas de usuarios que tengan este comportamiento, o impedir que adultos envían mensajes a menores.