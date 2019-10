Instagram prueba una funcionalidad para ayudarte a dejar de seguir a aquellas cuentas con las que no interactúas

Muchas veces seguimos a alguien en las redes sociales porque nos gusta lo que comparte, otras porque hay un cierto compromiso social (un familiar o un compañero de trabajo) y podría llegar un punto en el que sigamos a muchas cuentas que realmente no nos interesan.

Seguramente, todos hemos seguido a alguna persona en una red social por cortesía, pero con el paso del tiempo nos damos cuenta que no estamos interactuando con ella. Instagram quiere ayudarnos a identificar estas situaciones, y está probando una funcionalidad que nos ayudará a solucionarlo.

Grupos según intereses y actividad

Como podemos comprobar, en las capturas compartidas por la investigadora Jane Manchung Wong, Instagram está probando un modo de "agrupar las cuentas que seguimos para que sean más fáciles de manejar":

Instagram is testing to “group the accounts you follow to make them easier to manage”, such as:



En la captura compartida por Wong, vemos que Instagram agrupa de manera automática las cuentas según categorías (por ejemplo, "viajar, cómics o arte"), o si hemos interactuado con ellas últimamente o las que más aparecen en el feed.

Instagram creará estos grupos según la actividad de los últimos noventa días. De este modo, podemos encontrar fácilmente aquellas cuentas a las que seguimos pero con las que no interactuamos.

Aunque, en cierto modo, deberíamos saber de manera inconsciente qué cuentas son con las que menos interactuamos, esta funcionalidad puede ser útil para aquellas personas que siguen a muchas cuentas y deseen hacer una limpieza sin tener que navegar por si lista de "follows".

Desconocemos si esta prueba llegará de manera oficial a todos los usuarios. Hemos contactado con Instagram para saber si nos pueden decir algo y actualizaremos esta entrada si tenemos respuesta por su parte.