Ya puedes utilizar Instagram tranquilo: desaparece la pestaña "siguiendo"

Instagram sigue actualizando poco a su experiencia. Hace unas horas el modo oscuro llegaba por fin a iOS 13 y ahora conocemos que la compañía está eliminando la pestaña "siguiendo", en la que aparecen los likes y comentarios que han hecho tus amigos en otras cuentas.

Seguramente, a muchos usuarios no les gustaba este apartado, ya que quizás querrían mantener en "privado" las interacciones que hacen con otras cuentas. Tal y como muestra la siguiente captura obtenida por Buzzfeed, a partir de ahora sólo veremos un gran apartado que se llama "Actividad".

Comienza a llegar a todos los usuarios

Eso significa que cuando abramos la aplicación y pulsemos sobre el icono con forma de corazón que aparece en la barra inferior, ya no veremos dos secciones totalmente diferenciadas. Instagram llevaba semanas probando este nuevo diseño, y ahora está empezando a llegar a todos los usuarios.

Vishal Shah, responsable de producto de la compañía, declaró a Buzzfeed que muchos usuarios no saben realmente qué tipo de información puede ser vista por sus seguidores. Este sería el motivo detrás de esta actualización:

"La gente muchas veces no era consciente de qué actividad estaba saliendo a la superficie. Así que no está sirviendo para el uso que lo construiste, y está causando que la gente se sorprenda cuando actividad aparece".

Lo cierto es que este tipo de información puede alimentar ciertas actitudes stalker, y a muchos nos parece que no tiene demasiado sentido poder ver qué tipo de publicaciones gustan a otros usuarios.

De todos modos, no es ninguna novedad. Si abres tu feed de Twitter, seguramente te encontrarás con muchísimos tweets de cuentas a las que no sigues (ya que otros usuarios a los que sí sigues han dado me gusta a esas publicaciones).

De momento, a mí todavía no me aparece este cambio (en Android), pero se espera que esta actualización llegue a todos los usuarios esta semana.