Probamos Threads: la aplicación de Facebook que te monitoriza durante 24h (si quieres)

El enésimo intento de Facebook por acabar con Snapchat (a pesar de lograr haberle hecho un gran daño con las historias de Instagram, desde que llegaron) se llama Threads, y viene para hacer que estemos aún más conectados con nuestros amigos más cercanos en la red social. Con una interfaz, curiosamente, aún más cuidada que la de Instagram, Threads es oficial, aunque no está disponible aún para su descarga en España.

No obstante, hemos podido probar la aplicación a través de su fichero APK, por lo que podemos hablarte sobre lo que ofrece, lo que aporta extra respecto a Instagram, y cómo nos sorprende que una de sus principales mecánicas se basa en monitorizar nuestra actividad las 24 horas del día para compartir la información de lo que hacemos, en cada momento, con nuestros amigos.

Así es Threads, el Snapchat de Instagram

Cuando pensábamos que Instagram Stories era el Snapchat de Instagram, llega Threads para demostrar que aún se puede dar una vuelta de tuerca al asunto. Vamos por pasos. Al abrir Threads por primera vez, si ya tenemos nuestra cuenta de Instagram registrada en el móvil, nos invitará a continuar con ella (aunque también puedes seleccionar otra, si lo deseas).

La interfaz de cámara de Threads es simple. Contactos abajo, opciones arriba.

El segundo paso es personalizar nuestra cámara, para añadir hasta ocho contactos recurrentes a los que enviarles mensajes. Aquí, recordar que el funcionamiento de Snapchat e Instagram Stories, a nivel de mensajería privada, es el de hacer foto - enviar foto, por lo que tener a mano a nuestros contactos más comunes no es una mala idea.

Threads tiene un diseño limpio, varios temas, buen espaciado. En algunos aspectos, es incluso más visual que Instagram

Una vez configurada (o no, porque es un paso omitible) la cámara, pasamos a ver los Estados Automáticos. Estos, muestran en tiempo real lo que hacemos a lo largo del día, algo de lo que hablaremos más adelante. Terminada la configuración de los mismos, Threads empezará a pedirnos permisos, en concreto, permisos de cámara, almacenamiento, micrófono y ubicación.

A nivel de interfaz, Threads está bastante cuidado, con un aspecto más plano y minimalista que Instagram. Podemos configurar la aplicación con varios temas, las animaciones son más que fluidas, los espaciados y ubicación de elementos del UI están bien pensados, etc. Es una aplicación pensada para ser usada de forma rápida, pero no por ello han descuidado la interfaz.

Cómo funciona Threads

Threads es una mezcla entre Snapchat, Instagram Stories y el apartado de mensajes directos de Instagram. Al abrir la app, lo que nos encontramos es con la cámara. Esta, es bastante simple, y nos permite añadir texto o algún dibujo dentro de la misma. Al igual que en Instagram, podemos configurar si queremos permitir que vean la foto de nuevo, que se conserve o no en el chat, y que la puedan ver una sola vez.

Cuando le mandes una foto a alguien, le llegará a su chat. Podrá responderte mediante Threads o con la propia app de Instagram

Al enviar una foto a alguien, llegará al chat que tengas con él o ella, y podréis continuar la conversación en Threads. La interfaz de los mensajes directos aquí está algo más cuidada que en la propia app de Instagram pero, por el momento, no podemos ver contenidos multimedia en los chats, tan solo podemos hablar y realizar videollamadas.

A nivel de funcionamiento, esto es lo que nos permite hacer Threads (aparte de los Estados que ahora te contaremos). En cuanto a funciones de configuración, podemos configurar desde aquí el listado de mejores amigos, las opciones de cámara, crear grupos (ocultos o no), guardar las fotografías originales de forma predeterminada, etc.

El asunto de los Estados Automáticos

Uno de los puntos diferenciales de Threads con Instagram es el tema de los Estados Automáticos. Básicamente, se monitoriza toda tu actividad (conexión de red, estado de batería, movimiento, localización, etc) para traducir esta misma en Estados. Por ejemplo, Threads podrá indicar que no estás en tu ciudad, que tienes poca batería, que estás en movimiento (identificando, según tu velocidad, si es en coche, bicicleta, andando, etc), si estás en el cine, etc. Básicamente, se te monitoriza al detalle para saber lo que estás haciendo, y compartirlo con tus amigos.

Threads puede monitorizarte todo el día, pero esto solo se hace si tú quieres y, en caso de que quieras, con las personas que tú escojas

Aquí es importante aclarar dos puntos. El primero, que estos estados tan solo se activan si el usuario quiere. Son una opción que debe activarse de forma manual, previo aviso de Instagram sobre cómo funcionan. Por otro lado, aclarar que Threads solo funciona con nuestros mejores amigos, es decir, toda aquella persona que no esté dentro de la lista que nosotros mismos hemos creado, no podrá ver nuestra actividad. Aclarado esto, queda en manos de cada usuario si permitir a Threads (de Facebook) monitorizar las 24 horas del día nuestros movimientos, ubicación, estado del teléfono y demás.

Del mismo modo, Facebook indica que no utilizarán esta información para recomendaciones de anunciantes y tan solo se almacena en periodos cortos de tiempo en el propio teléfono, no en los servidores de la empresa.