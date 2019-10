Instagram tiene una nueva función para silenciar a los haters en tus comentarios y dejarlos hablando solos

Instagram está comenzando a ofrecer una nueva función de moderación en sus cuentas que será muy bienvenida para lidiar con trolls, haters, bullys, acosadores y cualquier persona indeseable en general que se cuele en los comentarios de tus fotos.

La nueva característica se llama "Restrict" y es básicamente la opción de hacer shadow ban a una cuenta, es decir, lo que hace es que los comentarios de la cuenta restringida dejen de verse para todos menos para el infractor.

Es como el "Mute" de Twitter pero mejor, porque no solo silencias a ese usuario para ti, sino para todos tus seguidores. Instagram dice que con esta función ofrecen "una forma más discreta de proteger tu cuenta" sin necesidad de bloquear o reportar al acosador.

La función "Restringir" aparecerá al tocar y deslizar en un comentario hacia la izquierda, ahí verás dos opciones ahora "reportar comentario" o "restringir al usuario". También podrás acceder a ella directamente desde tu sección de Privacidad en los ajustes, o directamente desde el perfil de una cuenta que quieres restringir.

Dejar a los haters hablando solos

Muchos de los usuarios que sufren acoso online se sienten reacios a bloquear usuarios, o a reportarlos, la primera a veces porque sienten que es prestarles más atención de la que merecen, o porque es como tapar un colador, se hacen otra cuenta y regresan con más fuerzas.

El shadow ban siempre ha tenido su genialidad en que el usuario bloqueado no se entera de que ha sido bloqueado porque él mismo sigue viendo sus comentarios normalmente, pero para el resto del mundo está hablando solo.

Es como silenciar en Twitter pero mejor, porque también silencias a esa persona para el resto del público y ni se entera

Con el "Restrict" de Instagram, siempre podrás elegir "ver comentario" sobre los comentarios de las cuentas que has restringido y puedes decidir si quieres aprobarlo esta vez para que todo el público los vea, al mismo tiempo puedes decidir borrarlo o ignorarlo del todo.

No recibirás notificaciones nunca de los comentarios de cuentas que has restringido. Los mensajes directos de estas cuentas se irán directamente a "Solicitud de Mensajes" y no recibirás notificaciones de estos tampoco.

Aún podrás ver esos mensajes si quieres, pero la cuenta restringida** nunca sabrá si los has leído o cuando estés activo en Instagram**.