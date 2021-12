Instagram Top Nine 2021: cómo crear un collage con las mejores fotos de tu perfil de este año

Desde hace varios años y cuando estamos en los últimos días de diciembre, Instagram se llena de posts con una misma tendencia: el Best Nine o Top Nine, un collage con las nueve fotos más populares que las cuentas publicaron durante todo el año.

Como ya es costumbre, en Genbeta buscamos ofrecerte la mejor opción para publicar tu "Top9" sin tener que instalar aplicaciones, ni ofrecer tus datos a terceros solo para crear un simple collage. En este ocasión hemos optado por usar una web que ofrece justo eso, junto a un par de alternativas en las que al menos tendrás que iniciar sesión con tu cuenta.

Cómo crear tu Instagram Best Nine 2021

De todas las opciones populares actuales para crear uno de estos collages rápidamente, en bestnine.net es básicamente en el único sitio donde no tienes que iniciar sesión con tu cuenta de Instagram, ni dar permisos de nada, ni instalar app en el móvil.

Aquí solo basta con ingresar el nombre de usuario de cualquier perfil público de Instagram para obtener automáticamente el collage con las nueve fotos más populares de 2021. El problema: el sitio está experimentando mucho tráfico y la creación del top 9 puede tardar mucho rato o fallar del todo.

Alternativas para crear tu Top Nine 2021

2021 Best Nine

Una alternativa que funciona bien sin instalar nada es bestnine.co. Aquí si tendrás que iniciar sesión con tu cuenta de Instagram y dar permisos al sitio para acceder a los datos e información de tu perfil. El otro detalle es que si optas por usarlo desde la web y no instalando alguna de sus apps, lo que recibirás son las nueve fotos en alta resolución para que las descargues y hagas tu propio collage.

Si bien puedes tomar una simple captura de las nueve fotos así como aparecen, notarás que no se ven de la mejor calidad en la miniatura, y además el collage no rellena los espacios si tienes fotos de diferente anchura. Mi recomendación es que una vez que tengas tu top nine, vayas a los ajustes de tu cuenta de Instagram y elimines el acceso de la aplicación.

La opción más completa

Si no te importa tener que descargar una aplicación, puedes optar por la app Top Nine for Instagram de Beta Labs, aunque solo está disponible para iOS, es quizás la que más fácil hace el proceso y además te da opciones con diferentes plantillas gratis para armar tu collage.

Eso sí, las fotos las tienes que elegir tú a mano desde tu perfil, no te va a generar uno automáticamente con las fotos que más 'me gusta' tienen. Nuevamente, tras usar esta app, si ya no tiene más utilidad para ti, te recomendamos ir a tu configuración de Instagram y recovar el acceso a tu cuenta.