Intagram tendrá incluso más publicidad: los anuncios llegarán a 'Explora'

Actualmente, Instagram es una de las grandes gallinas de los huevos de oro del imperio de Facebook, y lo es por el potencial publicitario que tiene como red social. Habiendo costado "solamente" 1.000 millones de dólares, se estima que Instagram ya supone más del 30% de los ingresos de los de Mark Zuckerberg. La publicidad está cada vez más presente en las Stories y en el feed, algo comprobable por cualquier usuario.

Según recoge The Verge, Instagram ha anunciado que la sección 'Explora', una de las que quedaban vírgenes de anuncios, los recibirá. Eso sí, los anuncios no aparecerán en la cuadrícula en tamaño reducido, sino cuando el usuario abra una de las publicaciones recomendadas y comience a hacer scroll vertical en las que vayan apareciendo. El funcionamiento a día de hoy es ese mismo, pero como decimos, sin anuncios.

Facebook sigue exprimiendo su red social para millenials

En otras secciones, Instagram muestra anuncios cada tres o cuatro publicaciones, y tras pasar tres o cuatro contactos de nuestros contactos en la Stories, así que lo probable es que los anuncios que lleguen a 'Explora' tengan esa periodicidad. Los anuncios serán tanto fotos como vídeos, y el primero llega hoy a IGTV.

Los anuncios no llegarán de forma inmediata a 'Explora', sino que habrá que esperar unos meses mientras Instagram negocia con distintos colaboradores durante las próximas semanas. Según cuenta a The Verge Susan Buckner Rose, directora de producto de Instagram, la sección es un buen lugar para los anuncios, porque es donde la gente está más abierta al descubrimiento: va a descubrir cuentas, personas o marcas que todavía no siguen. También aclara que la cuadrícula no tiene nada que impida que los anuncios se muestren ahí, por lo que no hay que descartar que en un futuro puedan llegar a ella.

Hace aproximadamente un año, Facebook advirtió a los accionistas que se estaba quedando sin hueco para colocar anuncios en la web y en las aplicaciones móviles de la red social azul, lo que generó cierta incertidumbre de cara al futuro. Aun así, Facebook ha seguido creciendo en ingresos y beneficios, lo que indica que aunque un mensaje similar podría llegar por saturación en Instagram, el hecho de que los usuarios sigan creciendo seguirá reportando muchos ingresos.