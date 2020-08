Kanye West dice tener "una visión" y pide colaboración para crear "JesusTok": una versión cristiana de TikTok

No es la primera vez que Kanye West hace declaraciones sobre hacia donde deber ir diferentes plataformas y, mucho menos, no es la primera vez que provoca un revuelo con una extraña publicación en sus redes sociales.

Y es que el rapero estadounidense tiene más de 30 millones de seguidores en su perfil de Twitter, donde hace unas horas publicó dos tweets en los que “reza” para poder colaborar con TikTok y hacer una versión cristiana de la aplicación de moda.

"Amo por completo la tecnología de TikTok"

En el primero de los tweets (escritos completamente en mayúsculas), Kanye afirma haber tenido “una visión”. Añade que estaba viendo TikTok con su hija y, “como un padre cristiano se sintió perturbado con el contenido”.

A VISION JUST CAME TO ME... JESUS TOK I WAS WATCHING TIK TOK WITH MY DAUGHTER AND AS A CHRISTIAN FATHER I WAS DISTURBED BY A LOT OF THE CONTENT BUT I COMPLETELY LOVED THE TECHNOLOGY — ye (@kanyewest) August 17, 2020

Eso sí, Kanye asegura que “ama por completo la tecnología” de la plataforma, y es por eso que propone la creación de “JesusTok”. West se ofrece a colaborar con TikTok para crear esa versión cristiana que “se sienta seguro para los niños y el mundo”.

WE PRAY WE CAN COLLABORATE WITH TIK TOK TO MAKE A CHRISTIAN MONITORED VERSION THAT FEELS SAFE FOR YOUNG CHILDREN AND THE WORLD IN JESUS NAME AMEN — ye (@kanyewest) August 17, 2020

Para los que no sigan la carrera y los giros inesperados de la vida de West, en la última época se ha erigido como un artista volcado en su espiritualidad y obsesionado por llevar la palabra de Jesús con la gran mayoría de sus acciones.

El pasado mes de julio anunció su candidatura a la Presidencia de los EE.UU., y figurará en las papeletas electorales del estado de Utah, Oklahoma y Colorado. West anunció que ya no apoyaba a Donald Trump, a quien había defendido fervientemente y con quien se reunió en un polémico encuentro que tuvo lugar hace cuatro años.

Desconocemos si los sueños de crear un TikTok cristiano, sea lo que sea eso, se harán realidad. Lo que sí está en el aire es el futuro de la red social del momento. Las sanciones de Trump han acelerado la venta de activos por parte de Bytedance y Microsoft ya ha anunciado sus intenciones por hacerse con parte del negocio de TikTok.

No es la única compañía interesada, y Oracle Corporation (según CNBC, citando a fuentes cercanas a la plataforma) también estaría interesada por hacerse con las operaciones de TikTok en Estados Unidos, Canadá, Australia y Nueva Zelanda.

Algunas estimaciones aseguran que la cifra de compra de estas operaciones podría rondar desde los 10.000 hasta los 50.000 millones de dólares. Habrá que esperar para ver qué compañía acaba finalmente haciéndose con ellas.