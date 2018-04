La viralidad de un meme impulsa una canción de 1977 a la lista de éxitos rock de 'Billboard'

Nunca deberíamos subestimar el poder de un meme. Que se lo digan si no al usuario @bottledfleet de Twitter, quien ha conseguido con un tuit formado por un par de frases y un vídeo editado aupar una mítica canción rock de finales de la década de los setenta al número 14 de la lista Hot Rock Songs de Billboard.

El meme en cuestión sigue la estructura de muchos otros: una cita, una respuesta a la misma y una imagen que refuerza la contestación.

En este caso la cita decía "la música de Fleetwood Mac es tan aburrida que ni siquiera puedes bailarla" y la réplica, precedida por un "yo, un intelectual", era un vídeo de 38 segundos en el que se ve a una bailarina de lo que parece ser un equipo de animadoras bailando supuestamente uno de los grandes éxitos del grupo musical, Dreams, número 1 en el Billboard Hot 100 en junio de 1977.

“Fleetwood Mac’s music is so boring, you can’t even dance to it”



Me, an intellectual: pic.twitter.com/2QmrFycHy2 — i m m i g r ❀ n t (@bottledfleet) 22 de marzo de 2018

Las descargas de Dreams han subido un 36 %

La lista en la que ha entrado con tanta fuerza, de la semana del 7 de abril, se compone de una cincuentena de temas musicales rock seleccionados mediante una metodología que tiene en cuenta descargas digitales, reproducción en todos los formatos y servicios de música bajo demanda.

Según informa Billboard citando datos de Nielsen Music, la amplia difusión del tuit publicado el pasado 22 de marzo y otros que hacían referencia al mismo han ayudado a que las descargas digitales de Dreams hayan aumentando en un 36 % en la última semana de seguimiento. La canción, además, ha acumulado 1,9 millones de reproducciones bajo demanda, un aumento del 24 %.

Del resurgimiento de la canción de Fleetwood Mac gracias al tuit, que este miércoles supera los 130.000 retuits y los 310.000 me gustas, también se ha beneficiado el álbum del que forma parte, Rumors. El disco, de 1977, salta de la posición 21 a la 13 en Top Rock Albums gracias a un incremento de su popularidad de un 12 %. El mismo grupo retornó a la actualidad hace unos años, en 2009, cuando el tema The Chain usado en la banda sonora de Guardianes de la galaxia 2 se volvió a popularizar más de tres décadas después de su lanzamiento.

Imagen | W.W.Thaler - H. Weber, Hildesheim (CC BY-SA 3.0)