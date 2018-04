LinkedIn está forzando a usar hashtags para poder publicar actualizaciones en perfiles

LinkedIn es una plataforma enfocada a establecer contactos profesionales, pero de todos modos nos permite crear publicaciones al igual que lo hacemos en Twitter o Facebook.

En las últimas horas, han introducido un cambio que ha afectado a algunos usuarios que utilizan esta funcionalidad, ya que la plataforma les obliga a añadir un hashtag para poder darle al botón de publicar.

So, LinkedIn forces me to use hashtags in my updates now??? pic.twitter.com/T1s6XJTmzH — Sjamilla (@Sjamilala) 5 de abril de 2018

LinkedIn finally discovers hashtags, and YOU WILL GODDAMN USE THEM. pic.twitter.com/rfLSSiBeGW — Theo has that #Rezzed2018 feeling (@tprstly) 6 de abril de 2018

Son "unas pruebas" en la plataforma

Como vemos, en la parte inferior aparece un mensaje de color rojo que indica que es necesario "añadir un hashtag para finalizar la publicación y llegar a la gente correcta".

El perfil de ayuda que tiene la compañía en Twitter ha confirmado que se trata de una prueba, "para entender mejor el valor de utilizar hashtags en las publicaciones y ayudar a los usuarios a descubrir y unirse a conversaciones relevantes".

Hi Lexy - We are running a small test to better understand the value of using hashtags in posts to help members discover and join relevant conversations. -DAN — LinkedIn Help (@LinkedInHelp) 6 de abril de 2018

Llama la atención que LinkedIn apueste por los hashtags en 2018, cuando ya llevan muchos años en las principales redes sociales. Además, lo más sorprendente es que no den la opción de elegir o no añadirlos, sino que sea un requisito imprescindible para publicar.

De momento sólo sabemos que se trata de una prueba y desconocemos si acabará siendo una funcionalidad que llegará a todos los usuarios o acabarán retractándose de ello.

En Genbeta | Trucos para destacar en LinkedIn (y conseguir el trabajo de tus sueños)