Llegan las suscripciones a Instagram. Otra forma de pagar para ver contenido exclusivo

No era ninguna sorpresa que Instagram estaba probando algún sistema de suscripción como vía de monetización adicional para los creadores de contenido. En enero os hablamos de cómo funcionaba a través de las pruebas que se realizaron en Estados Unidos. Ahora, ha sido el propio Adam Mosseri, responsable de la plataforma, quien ha desvelado el lanzamiento inminente de este nuevo sistema a Instagram.

La plataforma anuncia de forma oficial el lanzamiento de las suscripciones para creadores de contenido, donde a través de un pago mensual, será posible recibir contenido exclusivo en forma de posts, Reels, o incluso mensajes privados de los influencers que utilicen estos beneficios.

Pagar de manera voluntaria a un creador de contenido en Internet para apoyar su trabajo es algo que hasta hace poco solo veíamos en plataformas tales como YouTube o Twitch. Sin embargo, poco a poco este tipo de sistemas se han ido integrando además a las redes sociales, otra vía más para que los influencers moneticen su contenido. Twitter ya lo hizo hace un tiempo, al igual que TikTok y otras. Y ahora le tocaba el turno a Instagram.

Subscriptions are a great way for creators to have a predictable income & for fans to get exclusive content from creators that they love.



- Subscriber Chats

- Subscriber Reels

- Subscriber Posts

