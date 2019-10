LOLITO se pasa a Facebook Gaming para hacer sus directos y confirma la otra "guerra del streaming"

LOLiTO Fdez es uno de los streamers de deportes electrónicos más importantes de España y América latina, con casi dos millones de seguidores en Twitch y casi seis millones en YouTube, habiendo crecido enormemente gracias al fenómeno de 'Fortnite'. Ayer por la noche realizó un anuncio de impacto en el sector de los streamers, y es que a partir de hoy sus directos los hará en Facebook Gaming, la plataforma de retransmisión de videojuegos de Facebook, lanzada el año pasado.

Facebook Gaming ha estado haciendo buenas apuestas con los deportes electrónicos, como renovar con la ESL, y con la incorporación de LOLITO tratarán de hacer que todos los seguidores que tenía en Twich y en YouTube sigan ahora sus contenidos en esta joven plataforma.

Más allá del caso particular de LOLITO, lo que este "salto" de plataforma muestra es que la "guerra del streaming" entre Netflix, HBO, Amazon Prime Video, Apple TV+ y Disney+ no es la única en la que como usuarios estamos inmersos. En el mundo de los youtubers y streamers de deportes electrónicos se está dando otra batalla donde las plataformas están usando todos sus recursos por crecer y competir.

En pleno verano, 'Ninja', uno de los streamers más conocidos a nivel mundial, anunció que dejaba Twitch para pasar a Mixer, la plataforma de streaming de videojeugos de Microsoft. El cambio, también en aquel caso, se produjo con exclusividad. Es decir, que a partir de la transición los directos solamente irían en Mixer, que destaca por la fácil integración con Xbox One y el gaming de PC en Windows 10. En tan solo cinco días alcanzó un millón de seguidores en su nueva casa.

The power of an influencer in 2019 @Ninja pic.twitter.com/77XgC9gHak