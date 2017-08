Mark Zuckerberg: "Es una desgracia que aún tengamos que decir que los neonazis están mal"

Luego de los terribles hechos acontecidos en Charlottesville varios lideres de empresas tecnológicas han condenado abiertamente el supremacismo y se han unido a la lucha para intentar silenciar a los grupos de odio.

Mark Zuckerberg ha sido uno de ellos. El creador de Facebook publicó un comunicado en su perfil en el que se comprometió a luchar por que la red social sea un sitio donde todo el mundo pueda sentirse seguro. Condenó los ataques de Charlottersville, y reiteró que no existe lugar en su comunidad para posts que promuevan o celebren los crímines de odio o el terrorismo.

No nacemos odiándonos los unos a los otros. No nacemos con visiones tan extremas. Quizás no seamos capaces de solucionar cada problema, pero tenemos la responsabilidad de hacer lo que podamos. Creo que podemos hacer algo al respecto de las partes de nuestra cultura que enseñan a una persona a odiar a otro.

Es importante que Facebook sea un lugar donde personas con diferentes puntos de vista puedan compartir sus ideas. El debate es parte de una sociedad sana. Pero cuando alguien trata de silenciar a otros con ataques basados en quienes son o en lo que creen, nos hacen daño a todos y es inaceptable.

No existe lugar para el odio en nuestra comunidad. Es por ello que siempre hemos retirado cualquier post que promueva o celebre los crímenes de odio o actos de terrorismo - incluyendo lo que pasó en Charlottesville. Con el potencial de más manifestaciones, estamos mirando la situación de cerca y eliminaremos amenazas o daño físico. No siempre seremos perfectos, pero tienen mi comprimiso de que seguiremos trabajando para hacer de Facebook un lugar donde todo el mundo se sienta seguro.

Los últimos días han sido difíciles de procesar. Se que muchos de nosotros nos hemos estado preguntando de donde viene este odio. Como un judio, es algo que me he preguntado la mayor parte de mi vida. Es una desgracia que aún tengamos que decir que los neonazis y los supremacistas están mal -- como si no fuese algo obvio. Mis pensamientos están con las víctimas de odio alrededor del mundo, y con todos aquellos que tienen la valentía de enfrentarse a el todos los días.