Mark Zuckerberg: “la gente prefiere nuestros servicios, especialmente WhatsApp, por su historial en privacidad”

Ayer por la noche se produjo la presentación de los resultados financieros del tercer trimestre de Facebook, que dejó datos agridulces e incluso negativos en Europa, donde su base de usuarios está menguando, o incluso en sus mercados más importantes, Estados Unidos y Canadá, donde el crecimiento está totalmente parado en usuarios diarios. Sin embargo, no fue lo único interesante de la presentación, pues en el turno de preguntas Mark Zuckerberg contestó personalmente sobre temas relevantes de actualidad.

En los últimos tiempos, se ha criticado duramente a Facebook como red social por lo mal que lo ha hecho en el necesario objetivo de preservar la privacidad de los datos de sus usuarios, la fuente de su negocio como sujetos que visualizan anuncios. Sin embargo, según recoge CNBC, Zuckerberg afirmó ayer a los inversores que "merece la pena mencionar que uno de los principales motivos por los que la gente prefiere nuestros servicios, espacialmente WhatsApp, es debido a nuestro historial en privacidad".

Continuó defendiendo al popular servicio de mensajería: "tiene cifrado de extremo a extremo, no almacena tus mensajes, ni guarda las llaves de los mensajes en China. Es importante porque si nuestros sistemas no pueden ver tus mensajes, significa que los gobiernos y actores malévolos tampoco serán capaces de acceder a ellos a través de nosotros".

Otro aspecto interesante que tocó el CEO de Facebook es son sus rivales: "nuestro mayor competidor es iMessage, de lejos. En países importantes donde el iPhone es fuerte, Apple incluye iMessage como aplicación de mensajería por defecto, y aún está por delante". Es una realidad dada la visión que tiene Apple con el servicio, es decir, integrarse de forma totalmente fluida con los SMS de toda la vida, que ya eran mucho más populares por precio en Estados Unidos antes de la llegada de la mensajería instantánea online, más tarde expandida masivamente por WhatsApp.

WhatsApp es un referente en seguridad, el resto no tanto

Durante años WhatsApp fue un servicio muy poco seguro, que incluso permitía que un sniffer instalado por cualquier usuario capturase los mensajes de otro siempre que compartieran red Wi-Fi, una situación suculenta para mentes malintencionadas en redes abiertas, como por ejemplo las de una universidad. Tras mucho tiempo intentando arreglarlo, hoy sí se puede decir que es un servicio muy seguro gracias al cifrado de extremo a extremo, por lo que, como dice Zuckerberg, los usuarios sí pueden elegir el servicio por ello. Aun así, hay voces que hablan de que pese a estar cifrado, hay maneras según las cuales Facebook podría acceder a los datos.

En Facebook Messenger también se ofrece el cifrado de forma opcional, por lo que el nivel de seguridad baja. Aun así, no nos podemos olvidar de otro de los servicios con más usuarios de Facebook, Instagram. A día de hoy, pese a que muchos jóvenes (y no tan jóvenes) la usan como plataforma de mensajería, no cuenta con cifrado de extremo a extremo, por lo que nadie que se preocupe por la privacidad la usaría, frente a lo que argumenta Zuckerberg. Por último, los usuarios que conozcan la historia (y son muchos) y el escándalo mediático de Cambridge Analytica o la reciente brecha de seguridad, tampoco elegirían Facebook por su privacidad.