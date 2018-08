Mazazo a Uber y Lyft en Nueva York: los coches con licencia VTC quedarán limitados

Mal día para Lyft, Uber y otras compañías similares en la ciudad de Nueva York. El pleno del ayuntamiento ha aprobado un "tope" de licencias para limitar la cantidad de coches que se dedican a dar servicio como vehículo privado. Todo un golpe donde más duele para esas compañías, en una votación pionera en los Estados Unidos.

La consecuencia directa de esto, de momento, es que la emisión de nuevas licencias para coches de transporte privado en la ciudad de Nueva York queda paralizada durante doce meses. Sólo los coches adaptados a minusválidos tendrán una excepción, ya que hay una alta demanda en la ciudad que Uber o Lyft no han cubierto hasta ahora.

