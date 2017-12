Netflix trollea a 53 personas que vieron 'Un príncipe de Navidad' durante 18 días

Además de regalos y cenas familiares, la Navidad es sinónimo de "películas que no veríamos en otra época del año". Obviamente, Netflix proporciona este tipo de contenido, pero al mismo tiempo sabe reírse de ello.

A través de la cuenta de Netflix de Estados Unidos en Twitter, la compañía ha publicado un tuit en el que hacen una simple pregunta a las "53 personas que han estado viendo 'Un Príncipe de Navidad' durante los últimos 18 días":

"¿Quién os ha hecho daño?".

To the 53 people who've watched A Christmas Prince every day for the past 18 days: Who hurt you? — Netflix US (@netflix) 11 de diciembre de 2017

Humor y paranoia

Destaca que Netflix sea capaz de bromear sobre sus propias producciones, demostrando que saben comunicarse muy bien con su público. Además, también denota que están muy atentos a cómo los usuarios reciben cada título.

Esto ha generado un gran debate en la red social, y algunos comentarios califican a Netflix de una especie de 'Gan Hermano' que no debería estar vigilando los gustos de cada usuario. A continuación podemos ver algunos ejemplos:

Keep your nose out of our business — Carol Crandall (@carolcrandall1) 11 de diciembre de 2017

I'm 100% here for anonymous Netflix shaming https://t.co/63zLBK9Lgl — Jared Rizzi (@JaredRizzi) 11 de diciembre de 2017

1. sick burn. 2. this is creepy AF. https://t.co/xuUM8WBhjj — tierney bricker (@tbrick2) 11 de diciembre de 2017

This is amazing. Except for the “watching us like big brother “ part ;) — blake (@blaketopia) 11 de diciembre de 2017

Por si fuera poco, Netflix ha querido llevarlo un punto más lejos, y ha contestado a algunos de los comentarios a su tuit, añadiendo más ironía a la ecuación:

"¿Cuántas veces he visto 'Friends?"

Not enough — Netflix US (@netflix) 11 de diciembre de 2017

"No eres mi madre":

Ok sweetie — Netflix US (@netflix) 11 de diciembre de 2017

Netflix se preocupa por nosotros:

I just want to make sure you're okay — Netflix US (@netflix) 11 de diciembre de 2017

La verdad es que uno se pregunta qué tipo de persona ve 'Un Príncipe de Navidad' durante 18 días seguidos. Quizás sean establecimientos que la ponen de fondo, o quizás sean usuarios con un espíritu navideño muy extremo. A continuación dejamos el tráiler de la película que ha generado esta divertida polémica:

