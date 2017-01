No, lo de que te pidan el Facebook al entrar a Estados Unidos no es nuevo

La noticia ha saltado este fin de semana. En medio de la tormenta causada por el veto anti-inmigrantes de Trump, algunos abogados han denunciado que les han estado contactando algunos afectados, incluso los que ya tienen un trabajo en Estados Unidos, diciéndoles que les están pidiendo sus cuentas de Facebook para poder entrar al país.

En medio de todo este revuelo todo el mundo a culpado también a Trump por esta medida. Pero no nos engañemos, porque esto es algo que los agentes de aduanas llevan meses pidiendo que se pueda hacer, y que de hecho ya fue aprobado durante la administración de Obama. La medida real afecta a los visitantes de 38 países.

US Border patrol is deciding reentry for green card holders on a case by case basis - questions abt political views, chking facebook, etc