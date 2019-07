No, no se busca sustituto para Sundar Pichai: un bug en LinkedIn permitía a cualquiera aplicar como nuevo CEO de Google

Si has estado navegando por LinkedIn recientemente y, de casualidad, te has encontrado una oferta de trabajo para ser el CEO de Google, eso no significa que Sundar Pichai tenga pensado dejar su puesto.

Se trataba de un bug que recientemente ha reparado la plataforma, que permitía a prácticamente cualquiera publicar una oferta de trabajo en páginas de empresa sin tener autorización previa.

LinkedIn asegura que ya ha arreglado este bug

Este error fue detectado por Michel Rijnders, un usuario holandés que publicó sus hallazgos en una entrada de LinkedIn. Lo más preocupante de todo, es que era realmente fácil publicar este tipo de ofertas:

"Todo aquel que pague una pequeña cantidad de dinero puede publicar una oferta de trabajo en LinkedIn. Es fácil. Todo el mundo puede publicar ofertas de trabajo que se asignan a cualquier empleador de su elección. Por ejemplo, yo puedo publicar una oferta de trabajo en LinkedIn".

Por si fuera poco, estas ofertas de trabajo no sólo aparecían en LinkedIn, sino que también se podían encontrar en Google (que se encarga de obtener información de diferentes plataformas que ofertan empleos).

LOL. Never thought of the fact that the LinkedIn loophole would also make my jobpost for CEO of Google appear on Google Jobs. https://t.co/q5j8c2Elte — Michel Rijnders (@rijnders) July 25, 2019

Como indicaba Rijnders en su entrada, normalmente es necesario pagar una suscripción premium para poder crear puestos de trabajo, aunque él asegura que pudo crear ofertas para CEO de Google y LinkedIn sin pagar un céntimo.

Hay que tener en cuenta que publicar ofertas de trabajo fraudulentas sin el conocimiento de la compañía viola los términos de servicio de LinkedIn. Paul Rockwell, "jefe de confianza y seguridad" de LinkedIn, contestó a la entrada de Rijnders, y aseguraba que ya estaban trabajando para resolver este asunto:

"Gracias Michel Rijnders por informarnos de esto. Hemos eliminado la publicación y estamos resolviendo el problema que permitió que esta publicación se pusiera en marcha. LinkedIn es un lugar para que la gente real tenga conversaciones reales sobre sus carreras. No es un lugar para trabajos falsos. Publicar trabajos sin el permiso explícito o el conocimiento de otra persona va en contra de nuestros Términos de Servicio".

Posteriormente, en declaraciones a Adweek, la compañía asegura haber solucionado este error. También han revelado el que parece ser el causante de este fallo, y afirman que estaban haciendo un test para que pequeñas empresas pudiesen publicar ofertas de trabajo de manera gratuita.