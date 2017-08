PutinShirtlessChallenge: la última moda en Rusia, impulsada por el creador de Telegram

Vladimir Putin será recordado, además de por sus medidas retrógradas, por sus fotografías con el torso desnudo (mi favorita es la que aparece montando encima de un oso). Una nueva moda en el país busca que sus ciudadanos le imiten.

Si hace unos años era el momento del 'Ice Bucket Challenge', en Rusia ahora es la hora del #PutinShirtlessChallenge, una iniciativa que debemos (en gran parte) a Pavel Durov: creador de Telegram.

Todo comenzó con la siguiente imagen, publicada en la cuenta de Instagram de Durov:

My instagram had to seriously step up the game to keep up with the increased competition from Mr. Putin’s shirtless photos. If you’re Russian, you have to join #PutinShirtlessChallenge (or face oblivion). Two rules from Putin – no photoshop, no pumping. Otherwise you’re not an alpha. Una publicación compartida de Pavel Durov (@durov) el 14 de Ago de 2017 a la(s) 12:52 PDT

Como vemos, Durov insta a todos sus compatriotas a que lo imiten, pero que no deben retocarlas. Muchos han comenzado a seguir esta iniciativa, y a continuación podemos ver algunos ejemplos:

#PutinShirtlessChallenge 😎 "Если ты русский, ты должен присоединиться к #PutinShirtlessChallenge (или подвергнуться забвению). Два правила от Путина — никакого фотошопа, никакого пампинга. Иначе ты не альфа-самец" (c) @durov #ткконспирация #ткconspiracy #конспирация #conspiracy #dance #танцы #командамечты #dreemteam #models #man #woman #wonder #young #beauty #sport #photomodel #russia #ryazan #rzn62 #rzninfo #россия #рязань #рзн62 Una publicación compartida de "Conspiracy" Dance Group (@conspiracydangr) el 17 de Ago de 2017 a la(s) 6:35 PDT

Буду в тренде)) #putinshirtlesschallenge Una publicación compartida de Artem Smagin (@smag_art) el 17 de Ago de 2017 a la(s) 6:01 PDT

#35mm #film #filmphoto #filmportrait #bwfilm #kiev4 #rangefinder #rangefindercamera #putinshirtlesschallenge Una publicación compartida de Alexander Labuzov (@labuzov) el 16 de Ago de 2017 a la(s) 1:16 PDT

Чилим 🎣☀️ #Putinshirtlesschallenge Una publicación compartida de ⠀⠀🇺🇦⠀⠀Konstantah (@provenzealo) el 16 de Ago de 2017 a la(s) 1:12 PDT

По волнам, по во по волнам... 🌊 #PutinShirtlessChallenge Una publicación compartida de Альбина (@albina.sap) el 16 de Ago de 2017 a la(s) 9:48 PDT

#СинеронРУС тоже поможет мужчинам принять участие в акции #putinshirtlesschallenge Все необходимое для этого: #elosPlus #motifvantage #motifLHR #motifHR #motifHRPlus #удалениеволос и #мужскойгруминг ещё никогда не были такими безболезненными! #мужскойгрумминг #грумердлямужика #syneron #syneronrus #elos #элосэпиляция Una publicación compartida de Syneron-RUS (@syneronrus) el 16 de Ago de 2017 a la(s) 8:03 PDT

В тот день было очень жарко.. волосы тогда заметно выгорели, сами мы подкоптились, а по рукам текло мороженое 💔 Тоже захотела поучаствовать, я почти в теме #PutinShirtlessChallenge 🐻🇷🇺 Una publicación compartida de Dinа Nurmanbetova💁🏻 (@imdinabitchez) el 16 de Ago de 2017 a la(s) 6:43 PDT

It's time to #PutinShirtlessChallenge Una publicación compartida de russkie gohome (@stvr_gd) el 16 de Ago de 2017 a la(s) 11:30 PDT

Я делал такой "челлендж",до того как это стало мейнстримом"". #путиннарыбалке #павелдуров#putinshirtlesschallenge Una publicación compartida de Валерий Жданов (@dj_megavolt) el 16 de Ago de 2017 a la(s) 11:46 PDT

Creo que ninguna de ellas consigue superar, para bien o para mal, una imagen del propio Putin con el torso desnudo y unas gafas de sol que pasaron de moda en 1992. Cualquier iniciativa es buena para que en Rusia consigan consigan liberarse, a todos los niveles.

