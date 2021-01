Reddit contra Wall Street: así se explica el caso de GameStop

Wall Street se ha visto sacudida en las últimas horas tras dispararse la cotización de GameStop, una conocida cadena de tiendas de consolas, videojuegos y accesorios que hacía tiempo que no levantaba cabeza. Los cambios en los hábitos de consumo en general y la pandemia en particular no han favorecido a esta compañía como es lógico.

Si en 2007 una acción de GameStop valía 62,11 dólares, en marzo de 2020 marcó un mínimo histórico con 3,50. En lo que llevamos de año, la acción ha crecido un 400 %: ha pasado a valer 90 dólares, marcando picos de hasta 160.

¿Y cómo ha sucedido todo? En principio, según lo que sabemos, gracias al poder de internet (y de Reddit). Particularmente, los inversores del subrredit llamado WallStreetBets así como usuarios de TikTok liderados por una persona que se hace llamar Roaring Kitty.

Qué esta pasando y cómo es posible

La clave del asunto, más allá de la organización de un número determinado de personas, es la inversión en corto. Cuando una persona invierte esperando que una acción caiga se dice que está tomando una posición corta; está apostando a lo malo. No ganará si le va bien a la empresa, lo habitual tomando una posición larga.

¿Y cómo hacen esto? Simplificándolo mucho, mediante préstamos de acciones y el lema "compra barato, vende caro", pero en orden inverso. El inversor en corto le pide a un inversor que tiene acciones de una empresa que se las preste, pagándole algo por ello. Cuando tiene las acciones, las vende y espera. La idea es que la empresa cotizada baje de precio para comprar el mismo número de acciones por menos dinero y, ahora, devolverlas al prestatario.

El beneficio se obtiene por la diferencia entre la venta y la compra, descontando del mismo el precio que haya pagado por el préstamo.

Pues bien, los inversores en corto de GameStop tenían un problema. La empresa incorporó aire fresco a su gestión con la entrada en su consejo de administración de un accionista fundador de una tienda online de comida para mascotas y se estaba recuperando tímidamente en bolsa. Con ello, los que tomaron posiciones cortan iban a perder mucho dinero.

Todo esto desató la locura. Por un lado, inversores en corto comprando a precios alto para cubrir sus posiciones en corto. Por otro, inversores comprando acciones de GameStop ante su buena marcha. Entre estos dos grupos, un segundo tipo de inversor en corto que seguía pensando que la empresa iba a naufragar de un momento a otro. Y, los últimos en aparecer, los WallStreetBets de Reddit.

Formado por más de 2 millones de usuarios, este subreddit se toma la bolsa como un juego, lo que es a ojos de muchos, y tratan de dejarse notar. El viernes, en el canal de Discord de este grupo, se hicieron llamamientos a comprar acciones de GameStop que parece que funcionaron (seguramente con otros factores involucrados) haciendo subir la acción de 20 a 60 dólares. El volumen de transferencia de acciones fue 12 veces superior al habitual.

Los grandes perdedores de todo esto, ahora mismo, están siendo los inversores en corto y particularmente los fondos de cobertura o alto riesgo que operan precisamente tomando una posición corta.

Si ya es arriesgado de por sí invertir en corto, por todo lo que ello implica, la entrada en acción de una multitud de compras coordinadas a través de Reddit (o de cualquier otra manera) lo pone todos patas arriba. Y, sobre todo, sacude los cimientos de los gigantescos fondos de cobertura de Wall Street que funcionan gracias al shorting. También son un riesgo para las empresas y para el mercado, claro; de hecho, hace un año, en España y otros países europeos se prohibieron las apuestas bajistas para frenar el pánico en los mercados.

La nueva amenaza del siglo XXI

En este artículo de Magnet se repasaba perfectamente lo que son capaces de hacer grandes grupos de personas con intereses determinados. Desde algo más o menos asequible para una gran acción coordinada como el cierre de la cuenta de TikTok de un empresario del chismorreo digital a asuntos más serios como el lanzamiento de ataques DDOS contra medios que no publican información sobre un determinado grupo musical.

En el caso de los WallStreetBets de Reddit y GameStop (aunque ahora también BlackBerry), los efectos no son una cuestión baladí. Más allá del terremoto bursátil que ha provocado con esos importantes cambios de valoración y las pérdidas que pueden desencadenar en todos esos inversores en corto, constituyendo una amenaza adicional para los que practican el polémico shorting, se han apuntado destacados hitos.

La sesión del lunes en la bolsa estadounidense se resume de la siguiente manera: en un solo día se han emitido 32 millones de opciones de compra, o apuestas a que determinados valores subirán, la segunda cifra más alta de la historia. De hecho, la Bolsa de Nueva York tuvo que detener sus acciones hasta en nueve ocasiones debido a la volatilidad que experimentaba. Todo ello favorecido por la facilidad que dan para invertir servicios como Robinhood, especialmente popular entre los más jóvenes.

David (los inversores de Reddit) ha derrotado, por ahora, a Goliat (la vieja guardia de Wall Street). La pregunta es si este particular juego, con unos efectos tan evidentes, ha llegado para quedarse.

Imagen principal | Mike Mozart (CC BY 2.0)