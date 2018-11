Sheryl Sandberg pidió al personal de Facebook que "investigara" al multimillonario George Soros

La semana pasada Facebook publicó un comunicado en el que reconocía haber estado investigando al multimillonario George Soros y a otras personas que se oponían a las prácticas de la compañía.

En ese momento, Zuckerberg salió a la defensa de Sheryl Sandberg (directora de Operaciones de la compañía) asegurando que está "muy orgulloso del trabajo que hemos realizado juntos".

Facebook confirmó la petición de Sandberg

La entrada en la que reconocían haber espiado a Soros la firmó Elliot Schrage, director saliente de comunicación en Facebook. Él asumió todas las culpas de haber contratado a Definers Public Affairs, compañía que se encargó de realizar las investigaciones.

Hace unas horas, el New York Times publicó otro reportaje en el que aseguran que Sandberg fue la encargada de enviar correos electrónicos a los empleados de Facebook, pidiéndoles que investigaran a Soros (blanco frecuente de teorías de conspiración antisemitas).

Facebook asegura que la investigación ya había comenzado antes del email de Sandberg

En un comunicado enviado al medio estadounidense, Facebook confirmó dicha investigación y la petición de Sandberg, aunque han asegurado que ya habían comenzado a hacerlo antes de que ella enviara el correo.

"El Sr. Soros es un inversor prominente y hemos investigado sus inversiones y su actividad comercial relacionada con Facebook. Esa investigación ya estaba en marcha cuando Sheryl envió un correo electrónico preguntando si el Sr. Soros había reducido las acciones de Facebook".

George Soros says Facebook and Google are almost monopolies and have fostered addiction among users

Se cree que Sandberg envió el correo en enero, después de que el multimillonario describiese la red social como un "peligro para la sociedad" y que "Facebook y Google son casi monopolios que han fomentado la adicción entre los usuarios".