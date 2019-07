Steve Wozniak sobre si nuestros dispositivos nos escuchan: "Estoy preocupado y no creo que podamos pararlo"

Steve Wozniak, confundador de Apple y gran contribuidor de la revolución informática que nos ha llevado hasta nuestros días, acostumbra a dejarnos suculentos titulares cada vez que es preguntado. Y ha seguido la costumbre días atrás, cuando en un aeropuerto estadounidense respondió a cuestiones de un medio estadounidense dedicado a las noticias sobre celebridades.

El reportero de TMZ que se encontró con él le preguntó, primero de todo, por las sospechas que muchos tienen sobre sus dispositivos. ¿Nos escuchan? ¿Le preocupa eso a Wozniak? "Estoy preocupado por todo. Pero no creo que podamos detenerlo", contestó el ingeniero.

"Ahora pueden medir tus latidos con láser, pueden escucharte con muchos dispositivos. ¿Quién sabe si mi teléfono móvil está escuchando ahora mismo? [...] Así que, me preocupo, porque estás teniendo conversaciones que crees que son privadas... Estás diciendo palabras que realmente no deberían ser escuchadas, porque no te lo esperas. Pero casi no hay forma de detenerlo. La gente cree que tiene un nivel de privacidad que no tiene".