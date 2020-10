'The Citizen Browser Project': una iniciativa para analizar cómo los algoritmos de Facebook o YouTube nos sirven el contenido

The Markup, una organización sin ánimo de lucro que se dedica a investigar "cómo las instituciones más poderosas del mundo utilizan la tecnología para remodelar la sociedad", anunció este fin de semana el desarrollo de "The Citizen Browser Project".

Sus creadores aseguran que este navegador personalizado se trata de una "iniciativa diseñada para medir cómo la desinformación viaja a través de las redes sociales a lo largo del tiempo".

Trabajo conjunto con The New York Times

Este anuncio llega en un momento adecuado, ya que el estreno de 'The Social Dilemma' en Netflix ha avivado la conversación alrededor de cómo la desinformación y las redes sociales pueden llegar a ser armas muy peligrosas.

Desde The Markup aseguran que 'The Citizen Browser' es un navegador diseñado para "auditar los algoritmos que las redes sociales utilizan para determinar qué información sirven a sus usuarios".

"¿Qué contenido están eligiendo las plataformas para amplificar y a quién lo amplifican?"

Suena un poco a "Watchmen" y su "¿quién vigila al vigilante?". Afirman que este navegador también analizará qué noticias y narrativas son amplificadas o suprimidas, y a qué comunidades se invita a los usuarios a unirse.

Anuncian que pagarán a 1.200 personas para que instalen su navegador, que compartirán datos en tiempo real desde sus cuentas de Facebook y YouTube. Desde The Markup afirman que eliminarán la información de identificación personal recogida con cada cuenta y que trabajarán con el The New York Times para analizar los datos recogidos.

Julia Angwin, editora jefe de The Markup, advierte que las redes sociales "dictan las noticias que el público consume con algoritmos de caja negra diseñados para maximizar los beneficios a expensas de la verdad y la transparencia".