Twitter bloquea a cualquier cuenta que cambie su nombre por "Elon Musk"

A principios de año, vimos como alguien se hizo pasar por Elon Musk en Twitter, consiguiendo engañar a 45 personas y que así le regalaran ethereums. En ese momento, la red social prometió que haría algo al respecto.

Es algo que podemos comprobar ahora mismo, ya que si cambiamos nuestro nombre por "Elon Musk", la plataforma nos bloqueará automáticamente. Hemos probado a crear una cuenta desde cero, y al cambiar el nombre por el del CEO de Tesla apareció el mensaje que aparece en la foto superior.

Tendrás que pasar un proceso de verificación

Si quieres recuperar el control de la cuenta tendrás que completar una serie de CAPTCHAS. Además, en esta ocasión no valdrá sólo el correo electrónico y tendrás que proporcionar un número de teléfono.

Una vez que lo hayas hecho, Twitter te permitirá seguir con el nombre de Elon Musk. De esta manera, la red social busca evitar que se creen cientos de bots que puedan aparecer con el mismo nombre que el emprendedor sudafricano.

Tendrás que especificar un número de teléfono para recuperar tu cuenta

En un comunicado enviado a The Verge, la red social asegura que "están al corriente de este tipo de manipulación y están implementando cambios de manera proactiva para evitar que estos tipos de cuentas interactúen con otras de una manera engañosa".

Además de generar posibles estafas (como vimos hace unos meses), personalidades tan influyentes como Elon Musk pueden hacer que el valor de una criptomoneda suba o baje según sus publicaciones en la red social.

if not, I will eat my dick on national television. — John McAfee (@officialmcafee) 17 de julio de 2017

Eso lo pudimos comprobar con John McAfee hace un año, cuando el creador de la empresa de soluciones de seguridad que lleva su nombre se dedicó a recomendar una altcoin cada día.

