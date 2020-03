Twitter está experimentando con la introducción de sus propias stories (y las ha bautizado como 'fleets')

Hasta ahora, todo mensaje publicado en Twitter era un tuit, con independencia de que fuera, además, un retuit o un reply. Sin embargo, la red social de microblogging parece estar experimentando con un nuevo tipo de publicación: los fleets (¿podemos empezar a llamarlos ya 'flits'?).

Esta nueva categoría de tuit, que por el momento están apareciendo exclusivamente en las apps móviles de algunos usuarios brasileños, aparecen en un timeline con desplazamiento lateral separado del principal y desaparecen a las 24 horas. En resumen: Twitter está experimentando con las 'stories' al más puro estilo Snapchat e Instagram.

Como los tuits tradicionales, estos nuevos fleets podrán incluir hasta 280 caracteres de texto o fotos, GIFs y vídeos. Al contrario que aquellos, se escribirán pulsando un botón insertado al comienzo de su propio timeline secundario, que sólo muestra los avatares de los usuarios; a continuación aparecerán los últimos fleets de aquellos usuarios a los que seguimos y nos siguen, y luego aquellos a los que sólo seguimos.

Otra diferencia con respecto a los tuits de toda la vida son la formas que tendremos para contestar a estos fleets: bien con texto, lo que genera un DM (por lo que las respuestas no serán públicas), bien con emojis, al igual que los actuales mensajes directos. Además, tampoco se podrán retuitear o darle a 'me gusta'.

Kayvon Beykopor, responsable de productos de Twitter, ha explicado en la red social el motivo de la repentina aparición de esta funcionalidad en los dispositivos móviles de los usuarios brasileños:

We’ve been listening to this feedback and working to create new capabilities that address some of the anxieties that hold people back from talking on Twitter. Today, in Brazil only, we’re starting a test (on Android and iOS) for one of those new capabilities. It’s called Fleets. pic.twitter.com/6MLs8irb0c