Twitter expande sus reglas contra el odio: prohibidos los tweets que deshumanicen por edad, enfermedad o discapacidad

Desde el día de ayer, Twitter comenzó a etiquetar los tweets que incluyan imágenes manipulados, como parte de sus esfuerzos contra la difusión de 'fake news' en la plataforma.

Hace unas horas anunciaron otra medida, con la que afirman que quieren tomar medidas contra los mensajes que buscan deshumanizar a las personas que sufren algún tipo de discapacidad.

We continuously examine our rules to help make Twitter safer. Last year we updated our Hateful Conduct policy to address dehumanizing speech, starting with one protected category: religious groups. Now, we’re expanding to three more: age, disease and disability.



For more info: — Twitter Safety (@TwitterSafety) March 5, 2020

¿Qué pasa con los tweets publicados antes de hoy y que incumplieron estas normas?

Esto significa que a partir de ahora quedan prohibidos los tweets que "deshumanizan" a los usuarios por motivos de edad, enfermedad o discapacidad. Se trata de una actualización de las reglas contra el odio, ya que en 2019 comenzaron en primer lugar en los grupos religiosos.

Por ejemplo (al igual que sucedía con los tweets que atacan a diferentes creencias religiosas), a partir del día de hoy la red social no permite publicar un tweet del tipo "las personas que sufren de (una enfermedad) no deberían tener derecho a vivir".

Un punto importante es que la plataforma ha asegurado que los tweets publicados antes de hoy que incumplieron esta norma serán eliminados, pero no conllevará la suspensión de la cuenta (ya que las reglas no estaban en vigor en ese momento).

Esta iniciativa de Twitter comenzó en septiembre de 2018, cuando pidieron feedback a toda la comunidad, y recibieron más de 8.000 respuestas de treinta países en dos semanas. En aquel momento dijeron que "querían asegurarse de que estaban considerando las perspectivas globales y cómo estas políticas pueden impactar distintas comunidades y culturas".