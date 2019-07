Twitter actualiza sus reglas contra el odio: los tweets inadecuados serán eliminados de inmediato en cuanto los usuarios denuncien

Twitter ha publicado en su blog oficial sus nuevas políticas contra las conductas de odio. Como cuentan desde la publicación, pretenden minimizar los daños que puede causar el uso inapropiado del lenguaje en la red social, tras meses recopilando sugerencias y opiniones de usuarios.

A pesar de las polémicas por no haber eliminado tweets de políticos que violaban las normas de Twitter, la red social se centrará en primer lugar en los grupos religiosos, tras recibir un amplio feedback por parte de los usuarios acerca de los comportamientos de algunas de estas cuentas.

We closed the survey with 8,000+ responses. Thank you for sharing thoughts on how we can improve the dehumanization policy. In the next few months, we’ll share what we learned and the final policy. https://t.co/RzOCic49gw